Wanda Nara defendió a Mauro Icardi y salió al cruce contra los haters que criticaron su aspecto físico

Wanda Nara es una de las famosas que siempre da qué hablar en los medios de comunicación, ya que está todo el tiempo conectada con sus seguidores por medio de su perfil de Instagram y desde allí comparte como es su rutina.

La famosa que hace unos días lanzó un nuevo tema, el cual fue bien recibido entre sus fanáticos y aumentó su éxito en su nueva faceta artística. Después de presentar la canción en Argentina, volvió a Turquía, donde se encuentra instalada su familia.

La hermana de Zaira Nara se muestra muy pendiente de sus seres queridos y no duda en salir al cruce para defenderlos frente a los comentarios de las redes sociales, donde ella sube contenido.

Wanda Nara enfrentó las críticas a Mauro Icardi y dejó un fuerte mensaje

Wanda aprovechó para subir una foto de ella y su marido realizando una campaña de publicidad para un perfume y se mostró muy orgullosa y feliz. Sin embargo, sus fanáticos no recibieron de la misma manera y un comentario llamó la atención de la famosa.

La conductora subió una foto de los dos en la que escribió: “El que nos conoce sabe lo que nos gustan las fragancias, Mauro me enseñó a saber elegir, me encanta tener un perfume especial para cada día. Mis hijos me dicen ‘donde va papá y mamá dejan la huella por el perfume’”.

Wanda Nara apuntó contra los haters que criticaron el aspecto físico de Mauro Icardi Foto: gentileza

Sin embargo, la foto causó varios comentarios negativos por el aspecto físico del futbolista. “Icardi se parece a Tinelli con los retoques que se manda en la cara”, fue la opinión de una seguidora. A lo que Wanda le salió al cruce y le aclaró la situación.

“No tiene ningún retoque, tenía la cara fracturada. Tiene 30 años y la cara perfecta ¿qué retoque se va a hacer? Ahora, por si te interesa, ya está como siempre. Solo que tuvimos que grabar en un momento donde estaba accidentada. El trabajo es así”, comentó la famosa.

Aunque aclaró, algunos seguidores resaltaron el cambio en el rostro del futbolista.