Llega una nueva edición de Re Outlet 2025: cómo conseguir ropa de marca a precios únicos

Los amantes de la moda, las marcas y, sobre todo, los descuentos tendrán una oportunidad única para disfrutar en Buenos Aires durante julio. Una salida ideal para las vacaciones de invierno.

Tras el éxito de su edición veraniega, llega la segunda entrega de Re Outlet 2025, la feria de descuentos que esta vez estará disponible en el Centro de Convenciones, al lado de la Facultad de Derecho (Av. Figueroa Alcorta 2099), con entrada libre y gratuita.

Estará abierto todos los días, del 7 de julio al 1° de agosto, de 12 a 20 horas, con impresionantes descuentos en indumentaria y calzado.

¿Qué marcas participan en Re Outlet 2025?

Re Outlet reunirá más de 30 marcas reconocidas, ofreciendo prendas para todos los estilos y edades. Desde jeans icónicos, camperas, tapados, zapatillas urbanas, vestidos de fiesta y trajes, hasta ropa infantil y lencería, la feria contará con una selección variada a precios de liquidación.

Entre las marcas participantes se encuentran Nike, Adidas, Puma, Bowen, King Of The Kongo, Weak Meak, La Parfumerie, Wanama, Bensimon, Perramus, Cheeky, Las Pepas, Penguin, La Martina, Little Akiabara, Akiabara, Mistral, Bolivia, Gonzalez, Levi´s, Awada, Equus, Premium Market, Lovely Denim, Rochas, Portsaid, Garcon García, Yagmour, Markova y 47 Street.

El mapa de las marcas de Re Outlet

Lo que hay que saber sobre Re Outlet