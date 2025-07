Joaquín Levinton no es solo una de las figuras más carismáticas del rock nacional, también es, según él mismo, “un desastre con la plata”. En una entrevista reciente con Infobae, el líder de Turf reveló que acumula una deuda millonaria con la empresa AySA por no pagar las boletas de agua de su casa durante dos décadas.

Lejos de mostrarse angustiado, Levinton abordó el tema con su característico estilo relajado y algo despreocupado. “Siempre fui malo con la plata, de hecho, siempre calculé mal”, confesó sin rodeos, dejando en claro que los números no son lo suyo. “No tengo la menor idea de hacer negocios, ni de cómo se hace un cheque. No sé si existen aún los cheques”, bromeó.

Joaquín Levinton.

Un descuido de Joaquín Levinton que se volvió bola de nieve

Durante la nota, Viviana Canosa recordó una entrevista previa que el músico dio a Tatiana Shapiro, donde ya había reconocido que se olvidaba de pagar las cuentas y que era muy desprolijo con esos temas. Ahora, con esta nueva revelación, el desorden financiero de Joaquín parece haber alcanzado su punto cúlmine.

Joaquín Levinton. (Foto: captura de pantalla de Infobae)

“Recibo todos los días mensajes que quieren que vaya a pagar”, contó el cantante, refiriéndose a la insistencia de AySA para que regularice la deuda. Según explicó, el problema surgió porque esa cuenta en particular nunca quedó incluida en el débito automático que alguien, en su momento, le ayudó a configurar.

El músico debe 20 años de agua.

“No sé quién me ayudó en su momento, pero con el resto de las cosas estoy en débito. Salvo AySA, que no sé lo que pasó… y debo 20 años”, explicó, sin perder la sonrisa. “Soy un colgado, qué se le va a hacer”, resumió, entre risas. Y aunque la deuda es real y pesada, Levinton volvió a confirmar que, a veces, la desprolijidad también forma parte del ADN del rock.