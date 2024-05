El tenso cruce entre Silvina Escudero y Joaquín Levinton en pleno programa de Mirtha Legrand

Silvina Escudero y Joaquín Levinton son dos personalidades reconocidas del medio que, a pesar de dedicarse a dos cosas completamente distintas, tienen en común que ambos formaron parte de la edición famosos de Masterchef, destacando por ubicarse entre los mejores cocineros.

Durante el fin de semana, en el programa de Mirtha Legrand ocurrió un encuentro que reunió todo tipo de emociones, la modelo y el cantante fueron elegidos para ayudar a la reconocida cocinera Jimena Monteverde durante la preparación de algunos platos. Sin embargo, cuando Joaquín se ocupaba de batir la mezcla, Silvina intervino con una queja que se llevó la mirada de los presentes.

Joaquín Levinton volvió a la cocina. Foto: web.

“Joaco, estás salpicando todo, te estás alejando pero me lo estás tirando a mí”, soltó la bailarina con molestia y expresó la ironía en su rostro luego de que su compañero continuara con su trabajo sin más y con los comentarios que hacía respecto a su labor.

Cuál fue la desgarradora confesión que Silvina Escudero sobre la pérdida de su embarazo

La bailarina abrió su corazón durante la conversación con los presentes en la mesa de Mirtha Legrand y expresó: “Con mi marido estamos hace 5 años y medio o más en la búsqueda, hay personas a las que le es fácil y a otras que no. Por muchos meses fue algo de lo que no podía hablar porque era un mar de lágrimas”.

Silvina Luna hablo de su pérdida con Mirtha. (Captura El Trece)

Y seguido, agregó con lágrimas en sus ojos: “A pesar de todo lo que me ha sucedido, soy una agradecida de la vida que tengo y sigo luchando por mis sueños. Me conmueve porque estoy muy sensible todavía”.