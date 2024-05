El polifuncional de Talleres que pide cancha y por el que llegarían ofertas

Llegó a Talleres como volante central, pero lo utilizaron como lateral por izquierda. Pudo jugar en su puesto y no desentonó, y ante la necesidad lo ubicaron como marcador central y fue figura en el triunfo sobre Cobresal por Copa Libertadores.

Juan Carlos Portillo demostró ser un todo terreno, y sin embargo no logró afianzarse como titular en ningún puesto. Lo que abre interrogantes sobre su futuro inmediato, porque quiere más minutos en cancha y en el mercado de pases que se avecina aparecerían ofertas de otros clubes de Primera.

Talleres vs Cobresal por la Libertadores en el estadio Kempes (Javier Ferreyra / La Voz) Foto: Javier Ferreyra

El “Sicario”, de 24 años y nacido en Misiones, en 2023 firmó contrato con el club de barrio Jardín con mejora de contrato y extensión hasta diciembre de 2027. Talleres le compró a Unión de Santa Fe el total de su ficha, y no es la intención dejarlo ir, pero el propio jugador ya habría hecho conocer su deseo de tener más chances como titular.

La Comisión Directiva del Club informó que se ha realizado una mejora y extensión en el contrato profesional de Juan Carlos Portillo. (Prensa Talleres).

UN TODO TERRENO AL SERVICIO DE TALLERES

El Sicario Portillo tuvo continuidad con Javier Gandolfi como DT, en el rol de lateral por izquierda. Con la llegada del venezolano Miguel Navarro, más el paraguayo Blas Riveros, el puesto está cubierto. Algo similar ocurre en el sector central del campo de juego, con Ulises Ortegoza y Marcos Portillo afianzados como el doble cinco. Incluso, relegando al colombiano Juan Portilla.

Talleres en su partido ante Platense, por la quinta fecha de la Liga Profesional 2023. (Federico López Claro / La Voz). Foto: Federico Claro

Ahora al ex Unión se le abrió otra puerta para el once titular. Por la lesión de Matías Catalán, y en ausencia de Juan Gabriel Rodríguez y Kevin Mantilla, entró en la zaga central contra Independiente, debut por el Torneo de la Liga. Y lo hizo tan bien que fue ratificado contra Cobresal. Por su fortaleza y contracción a la marca, y la rapidez, es una gran alternativa para Walter Ribonetto en un puesto donde no lo tenían en cuenta. En total, suma 50 partidos en Talleres, con un gol y una asistencia.