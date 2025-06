El Mac Allister de Instituto: “Ojalá los jugadores podamos subir al tren del...”

“Los grupos son los que consiguen los objetivos, soy fiel creyente de eso, y cuando se logra mantenerlos en el tiempo es más sencillo. Hoy Instituto tiene un gran grupo humano, por eso estoy entusiasmado para lo que viene“. Con la firma de Francis Mac Allister, volante que apunta más alto en Alta Córdoba.

“El plantel tiene que acompañar con resultados deportivos lo que está pasando en el club, que no para de crecer. Ojalá los jugadores podamos subirnos a ese tren del crecimiento, Y que pronto se cumpla el sueño de meternos a una copa internacional”, subrayó en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Francis Mac Allister en su segundo ciclo en Córdoba. Antes en Talleres, ahora refuerzo de Instituto (Prensa Instituto).

“Soy muy autocrítico de mi nivel. Quiero y espero para este semestre mantener regularidad. Los últimos partidos del torneo pasado me sentí bien y quiero seguir así para que el equipo sienta que puedo ser rueda de auxilio", expresó.

Y agregó: “Mi trabajo es silencioso, no me vuelvo loco por las luces. Me gusta apoyar al grupo, al equipo. Jugar contra Talleres fue especial, como también ante Rosario Central, con Argentinos... Y si el día de mañana me voy y tengo que enfrentar a Instituto, también voy a dar lo mejor para ganar“.

Francis Mac Allister ya es jugador de la Gloria y se suma al equipo de Pedro Troglio para la temporada 2025. (Prensa Instituto

CON QUIÉN COMPARA A INSTITUTO

“Las canchas de La Agustina están en su mejor momento desde que llegué. El club se va exigiendo con las obras, la vara se va subiendo, y eso hace que el plantel también se exija", asumió Francis Mac Allister.

Instituto visitó a Argentinos por los octavos de final del Apertura. (Prensa Instituto)

“En Instituto veo cosas parecidas a Argentinos Juniors y eso me hace sentir cómodo. Es un club muy social, que quiere mantenerse y piensa en pelear a futuro cosas importantes. Dando pasos importantes. No es el mismo de cuando llegué en febrero”, completó el volante central.

LA REUNIÓN DE LOS MAC ALLISTER

Familia futbolera como pocas fundada por Carlos Javier Mac Allister, el “Colo”, Francis disfrutó de la compañía de sus hermanos, también futbolistas, días atrás.

“Hace dos fines de semanas estuvimos todos juntos con el casamiento de mi hermano Kevin, el primer hermano que se casa. Fue único. Tanto Kevin y Alexis van a ser padres. Estamos muy contentos, se agranda la dinastía Mac Allister”, se regocijó.

Alexis Mac Allister fue recibido en La Pampa, donde lo homenajearon por ser el primer pampeano en ganar un mundial.

“De muy chico nos tocó ser el ‘hijo de’ y ahora ser ‘el hermano de’, es natural para mi, A Alexis siempre lo voy a ver como a mi hermanito... Hoy con Alexis es muy difícil salir a la calle..”, aseguró entre risas, en referencia su hermano campeón del mundo con la selección argentina.