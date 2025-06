El vice de la AFA que tiene su “corazoncito” en Instituto y salió al cruce de Milei

Javier Milei volvió a la carga por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, tras la eliminación en primera ronda de Boca y River en el Mundial de Clubes. “Los cuatro brasileños pasaron”, indicó. Uno de los dirigentes afines a Claudio Tapia lo replicó, y habló además de la Copa Argentina, de Belgrano e Instituto.

Marcelo Achile, uno de los vicepresidentes de la AFA y hombre fuerte de Defensores de Belgrano, fue entrevistado por Futbolémico en Showsport radio, por el partido entre el Dragón y Belgrano, este viernes en San Luis por los 16avos de la Copa Argentina.

Belgrano enfrentó a Real Pilar por los 32avos de final de la Copa Argentina. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Toda la presión es de Belgrano. No estamos pasando un buen momento, pero la Copa iguala y sabemos que vienen de perder contra Instituto un amistoso, y que tiene una defensa vulnerable”.

“Tengo buena relación con los dirigentes de Instituto y de Belgrano, con el Luifa... Pero con Juancito (Cavagliatto) somos amigos. Siempre hablamos, me pasan los datos y yo se los digo al técnico”, mencionó en forma jocosa.

Achile, Tapia y Cavagliatto almorzando juntos este martes en Buenos Aires (Foto: Gentileza IACC).

“Tengo mi corazoncito en Instituto, así que este viernes ganemos contra Belgrano”, puntualizó Achile.

LA RESPUESTA DESDE AFA A JAVIER MILEI

“Nos va tan mal que somos campeones del mundo, campeones de dos Copas América, de la Finalissima. Es increíble que el presidente siga así, no viendo la realidad del buen momento del fútbol argentino", replicó Marcelo Achile, ante los embates de Javier Milei, promoviendo las SAD.

“La AFA ganó en todas las instancias judiciales en contra las Sociedades Anónimas Deportivas”, subrayó Achile.

El Auckland City le empató a Boca. (AP)

En el caso puntal de las actuaciones de Boca y River en el Mundial de Clubes, eliminados en la primera rueda, opinó: “No cumplieron con las expectativas. Pero bueno... Cuando Racing les ganaba a los brasileños, decían que le ganó a una SAD. Cuando los resultados van para un lado buscan atacar. Boca mostró un gran potencial, y a Boca lo eligen socios.

El público argentino disfrutó de una notable actuación de la selección argentina en la goleada a Brasil por 4-1 en el Monumental. (AP)

Y en tren de comparaciones, respecto a lo que Milei puso como ejemplo, lanzó: “De Brasil no desconocemos que es poderoso, pero el fútbol argentino está a la altura. Brasil tiene representación importante, pero a mí me gusta el fútbol argentino, me gustan los clubes, me gusta el campeonato, me gusta ganarle a los brasileños. Ganarle a Brasil allá fue inconmensurable. El argentino tiene que estar satisfecho. Los clubes van a volver a ganar protagonismo"