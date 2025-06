Belgrano: el Troilo de selección y el regalo que le trajo a su padre y lo usa “hasta para dormir”

Un antes y un después para Mariano Troilo por su citación al seleccionado argentino por parte de Lionel Scaloni. Volvió y se enfocó en Belgrano, con amistosos de pretemporada y este viernes compromiso por Copa Argentina. Pero no olvidó los regalos para su familia, su principal sostén.

En especial para Sebastián Troilo, su papá, que como el Nano jugó de defensor. En su caso, en Argentino Peñarol. “Traje un bolso lleno de cosas que me dieron, y un pantalón fue para mi papá. No se lo sacá ni para dormir”, dijo divertido Troilo.

Mariano Troilo, defensor de Belgrano, entrenando con la selección argentina en el predio de Ezeiza. (Prensa Argentina)

“Fue muy fuerte todo. Mi papá me apoyó siempre, y mi mamá es la que me dice las cosas y me pone los pies sobre la tierra. Fue muy lindo verlos en Chile, acompañando desde la tribuna a la Selección”, se emocionó.

Mariano Troilo, arriba a la izquierda, junto a Lionel Messi y otros compañeros en el entrenamiento de la selección argentina. (Prensa Argentina)

“Espero estar otra vez en la Selección, el predio de Ezeiza te enamora. Ojalá pueda estar en la próxima convocatoria, y si es Córdoba contra Venezuela mejor, para estar con mi familia cerca”, completó.

ESTE VIERNES, CON BELGRANO POR COPA ARGENTINA

Belgrano retoma la competencia oficial este viernes, en el cruce por los 16avos de Copa Argentina ante Defensores de Belgrano, a las 21.10 en La Pedrera, estadio ubicado en Villa Mercedes (San Luis).

Lucas Passerini es la opción de ataque de no llegar Jara para medirse con "el Dragón" (Prensa Belgrano).

Ricardo Zielinski espera contar con Lucas Zelaryan, quien fue preservado en el amistoso con Instituto por un golpe en el tobillo derecho. Lo propio ocurre con Franco Jara, quien avanza en su recuperación de una fuerte contractura.

Lucas Zelarayán fue parte de los amistosos entre Belgrano y San Martín de San Juan jugado en el Gigante de Alberdi

Gabriel Compagnucci tuvo minutos en cancha contra la Gloria y podría estar el viernes, y el Ruso debe definir el acompañante de Mariano Troilo en la zaga central: Nicolás Meriano, como ante Instituto, o Fausto Grillo, quien también podría ir sobre el lateral izquierdo.