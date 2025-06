Belgrano y el Mariano Troilo íntimo y de Selección: “Lo veía lejos y fue una emoción gigante”

Mariano Troilo volvió de su experiencia en la selección argentina por la convocatoria de Lionel Scaloni para la doble fecha de eliminatorias. Del “padrinazgo” de Cristian Romero a ver “al 10 al que uno le tiene tanta admiración y me recibió con mucha humilidad (en referencia a Lionel Messi)”; la catarata de emociones para el zaguero de Belgrano.

El club de Alberdi compartió en sus redes oficiales una entrevista íntima con Troilo, y dio detalles de lo que fue entrenar con el seleccionado triple campeón, “con esos monstruos que uno ve por la tele” y que en los entrenamientos “se tiran de cabeza”. Como él mismo lo dimensionó: “Entrenar con la mejor selección del mundo es una bomba”.

Respecto de su convocatoria y por qué fue citado, señaló: “Tuve una pequeña charla con el cuerpo técnico y me dijeron que vieron en mi cualidades que por ahí en la Selección en ese momento no había. La estatura y cómo me animaba a salir jugando. Scaloni nos dijo que mira a todos los jugadores, con ese perfiel que quiere para la Selección”.

Lionel Scaloni

Y añadió: “A lo de salir jugando lo tengo incorporado, y por eso me equivoqué muchas veces. Soy muy fuerte de cabeza y eso me permitió salir adelante”.

Mariano Troilo, arriba a la izquierda, junto a Lionel Messi y otros compañeros en el entrenamiento de la selección argentina. (Prensa Argentina)

CON EL CUTI ROMERO COMO ÍDOLO

“Cuando empezaron los rumores de la convocatoria me llegó un mensaje del Cuti Romero y creí que era una broma, que no era su teléfono”, sonrió Mariano Troilo, quien tiene al zaguero de la Selección y del Tottenham como referente.

Messi y Romero

“Los otros muchachos me preguntaban quien era mi ídolo y les dije que el Cuti, por lo que representa para Belgrano. Me gustaría seguir su camino. Es un ejemplo”, enfatizó.