Milei insistió con las SAD en el fútbol argentino: “El Chelsea de Inglaterra quiere comprar Boca, Racing, Newell’s, Lanús y Estudiantes de La Plata”

El presidente de la Nación, Javier Milei, insistió este domingo con la posibilidad de implementar las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino porque “la inversión entra rápido y es un negocio fácil”.

Así, reafirmó que Chelsea de Inglaterra está interesado en comprar Boca, Racing, Newell’s, Lanús y Estudiantes La Plata.

”Lo interesante de las SAD en el fútbol es que la inversión entra muy rápido. Porque es un negocio muy fácil. No hay que urdir una maquinaria enorme, porque construir una planta te puede demandar, no sé, dos años. Está la voluntad de inversión manifestada por Chelsea, en el caso de querer comprar a Boca, Racing, Newell’s, Lanús y Estudiantes”, dijo Milei en diálogo con Radio Mitre.

Milei desestimó que la inclusión de las SAD en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 no revista carácter de imperioso: “Es de necesidad y urgencia. Hay grupos árabes expectantes de invertir cerca de 3 mil millones de dólares y para nosotros. Si el aumento de ahorro tiene contrapartida de inversión, es menos doloroso el ajuste, menos lo que cae la actividad, es menos lo que se pierde de empleo”, señaló el presidente de la Nación.

”Están las intenciones del Chelsea, están las intenciones de los árabes y me parece que es algo que genera impacto rápidamente”, agregó.

Milei respetará a aquellos clubes que decidan continuar como asociaciones civiles sin fines de lucro, pero señaló lo siguiente: “Soy hincha de Boca y si vienen grupos inversiones y ponen una fortuna en Boca y eso hace que Boca gane siempre y que River no le pueda ganar un solo partido, la pregunta es, ¿dónde firmo?”.

Milei insistió con las SAD en el fútbol argentino: "La inversión entra rápido y es un negocio fácil". Foto: AP

Por último, se refirió una vez más a su participación en las elecciones en Boca, que consagraron presidente al ídolo xeneize Juan Román Riquelme en diciembre pasado, donde recibió algunos insultos. ”No estoy enojado con Riquelme. Uno sabe lo que hace y sabe las condiciones en las cuales juega. Sabía que me iban a mandar gente a insultar, ya lo sabía, ya tenía la información. Para mí era importante poner en claro la Argentina que queremos nosotros. En cualquier parte del mundo, si el presidente de la Nación va y vota, el club debería estar orgulloso, pero Riquelme me mandó gente a insultar”, señaló el primer mandatario.

”¿Me voy a dejar amedrentar? ¿Me voy a dejar apretar por el presidente de un club de fútbol? Me parece que no corresponde. Y menos me lo va a hacer a mí. Y después una cuestión de lealtad con el presidente Macri. Y una cuestión de gratitud para con Martín Palermo. Los mejores momentos que pasé en la cancha de Boca, fue con Palermo. Y los mejores momentos que viví fuera de la cancha fue gracias a Martín Palermo. Entre otros recuerdos señalo el día de la final con el Real Madrid”, cerró Milei.