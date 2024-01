Javier Milei: “Si la inflación de diciembre es del 30% es un numerazo y a Caputo hay que llevarlo en andas”

El presidente Javier Milei se refirió este domingo a la inflación y dijo que si el índice de diciembre es de 30% “es un numerazo, un logro fenomenal y hay que sacarlo a pasear en andas a (el ministro de Economía, Luis) Caputo”.

”30 es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes. Si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo”, dijo el Presidente en una entrevista con Radio Mitre.

Milei: “Hay políticos que quieren fraccionar el DNU para coimear”

Al mismo tiempo, Milei afirmó que el DNU que desregula la economía “está vigente” y volvió a denunciar que “muchos políticos quieren fraccionarlo porque quieren coimear con eso”, aunque no dio nombres de legisladores.

Además, aseveró que “nosotros anunciamos un ajuste, no pan y circo” y que ese ajuste tiene una aprobación con “niveles nunca vistos, hay un fuerte consenso por parte de la población”.

El mandatario dijo que quienes se quejan son “los que pierden beneficios, la casta, los que tienen más acceso a la queja, como los empresarios prebendarios, los políticos, los periodistas que vivían de la pauta”.

Milei sobre el paro de la CGT: “Es un tema en el que no debo meterme”

Milei evitó este domingo criticar el paro dispuesto por la CGT para el 24 de enero contra la política de su gobierno, dijo que la Constitución Nacional “avala el derecho de huelga” y sostuvo que es un tema en el que él “no tiene por qué meterse”.

”Es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga”, dijo Milei por Radio Mitre.

Milei evitó referirse al paro de la CGT propuesto para el 24 de enero. Foto: juan vargas

Y añadió que “es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer”.