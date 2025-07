Casi 9 años después, se filtró el insólito motivo de la separación entre Lali Espósito y Mariano Martínez.

Lali Espósito y Mariano Martínez se conocieron durante las grabaciones de Esperanza Mía en 2015 y, con el correr de los meses, surgió un fuerte vínculo que traspasó la ficción. En noviembre de ese año oficializaron su relación, aunque por entonces se especulaba que el romance había comenzado mientras la artista aún estaba en pareja con Benjamín Amadeo.

Mariano Martínez y Lali Espósito serán un cura y una monja enamorados en 'Esperanza mía'.

Lo cierto es que la relación fue tan intensa como fugaz: duró apenas cinco meses y no tuvo un cierre en buenos términos. En enero de 2016, disfrutaron unas vacaciones en Miami, pero al regresar comenzaron a circular versiones de una fuerte discusión en el aeropuerto que habría terminado con Lali entre lágrimas. Pese a que ambos lo negaron en su momento, semanas más tarde confirmaron la separación.

La razón por la que cortaron Lali Espósito y Mariano Martínez

“Mi relación con Mariano terminó. Pido que no se especule ni se sigan inventando locuras sobre los motivos. Gracias por los mensajes de cariño”, publicó Lali en su cuenta de Twitter a fines de marzo de 2016.

Con ese mensaje, no solo confirmó la ruptura con Mariano Martínez, sino que también buscó ponerle un freno a los rumores que circulaban en ese momento, en especial aquellos que la vinculaban sentimentalmente con Benjamín Vicuña, su compañero de elenco en la película Permitidos.

Lali Esposito y Benjamín Vicuña en "Permitidos" (Foto: Web).

En una nota con Intrusos, Mariano Martínez también se refirió públicamente al final del vínculo con Lali Espósito: “Estamos separados, es real. Es verdad que nos amábamos, fue amor real. No estoy para estar jugando. Tenemos nuestras razones, son privadas. No nos separamos por un tercero. Yo le deseo lo mejor, nuestra relación fue genuina. Tenemos que vivir un duelo”. Ante las preguntas insistentes sobre posibles infidelidades, el actor fue tajante: “De los cuernos y de la muerte nadie se salva. Yo no soy ningún enfermo de los celos, teníamos celos comunes porque había amor”.

Días después, ya en el estudio del programa, profundizó sobre el motivo de la ruptura: “La relación está terminada, fue una muy linda historia de amor, a ella la quiero mucho pero se terminó. Me quedo con los lindos recuerdos, fue muy intenso todo. Hubo diferencias como en cualquier pareja, no peleábamos nada, la discusión del avión no existió, se dijeron muchas mentiras. Estábamos en diferentes momentos y teníamos diferentes formas de pensar, nada más, todo se terminó pero de buena manera, yo ya no estoy enamorado”.

Años después del noviazgo, Lali confesó que un motivo de la ruptura fueron los "celos" que recibía del actor.

Sin embargo, ese clima de cordialidad se rompió meses más tarde, cuando en octubre se filtró un polémico audio del actor hablando en duros términos de su expareja: “Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada”, se lo escuchó decir. Las declaraciones encendieron la polémica y generaron indignación entre los fanáticos de la cantante.

Frente al revuelo, Martínez usó su cuenta de Twitter para intentar bajar el tono: “Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí sí, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar”, escribió, en un intento de disculpa pública.

Mariano Martínez y Lali Espósito

Un año después de la separación, Lali Espósito se animó a hablar con mayor profundidad sobre su relación con Mariano Martínez en una entrevista con Gente, y fue contundente: “Venía muy golpeada (de esa relación). Había estado en una nube negra. No creo que sea un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía”, aseguró, dejando en claro que el vínculo no la había hecho bien.

Además, reveló cómo su entorno percibía el deterioro emocional que atravesaba durante esa etapa: “Mis afectos me decían: ‘Ya no sos vos, perdiste la risa’”. Y añadió una reflexión sincera sobre cómo se sentía en la relación: “Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias”. Sus palabras reflejaron el desgaste y la desconexión que marcaron el final de ese intenso, pero breve, romance.

Lali Espósito y Mariano Martínez: amor y relax en Miami

Lali Espósito no dudó en ser honesta al recordar cómo vivió ese noviazgo, y fue aún más contundente al definirlo: “Fue una relación tormentosa. Hay gente que no sabe amar ‘simple’, tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse”, lanzó, marcando una clara distancia emocional con su ex.

Con la claridad que dan el tiempo y la distancia, la artista reflexionó sobre su elección de priorizar el bienestar: “Por eso le escapo a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde…”, confesó. Y concluyó con una frase que sintetiza el impacto emocional que le dejó aquel vínculo: “Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida”.