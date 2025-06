Casi 19 años después, salió a la luz el insólito motivo de la separación entre Mariano Martínez y Luisana Lopilato.

Durante los años 2000, la relación entre Mariano Martínez y Luisana Lopilato se convirtió en una de las más populares y comentadas. Se conocieron en 2004 durante un vinaje de prensa a Brasil, y rápidamente comenzaron a circular rumores de romance, aunque ambos se encargaron de negarlos públicamente.

Optaron por mantener el perfil bajo y evitar a la prensa, ya que en ese momento Mariano tenía 26 años y Luisana todavía era menor de edad.

Luisana Lopilato y Mariano Martínez

Sin embargo, la conexión entre ellos era evidente y, con el tiempo, comenzaron a circular las primeras imágenes que confirmaban que estaban juntos.

Eran dos de los actores más queridos y populares del momento. Mariano brillaba en la exitosa tira Son amores, mientras que Luisana venía de protagonizar Rebelde Way, que había finalizado en 2003, aunque su popularidad seguía intacta.

Luisana Lopilato sorprendió a todos con su repentino cambio de look

Tras blanquear su relación, la pareja optó por mantener cierto perfil bajo y no mostrarse demasiado en público. Sin embargo, la exposición mediática de Luisana —especialmente por su papel en Casados con hijos— hacía que mantenerse alejados de las cámaras fuera casi imposible.

Sin embargo, a pesar del fuerte vínculo y la química evidente entre ambos, la relación llegó a su fin y la separación no se dio en los mejores términos.

La razón por la que terminaron Mariano Martínez y Luisana Lopilato

En 2006, Luisana Lopilato y Mariano Martínez eran la pareja del momento, y su popularidad creció aún más cuando comenzaron a grabar juntos la novela juvenil Alma pirata, donde interpretaban a Allegra y Benicio, una pareja central en la trama.

Sin embargo, mientras avanzaban con la filmación de la segunda temporada, comenzaron a surgir tensiones en la relación. Según trascendió en ese momento, los celos de Martínez se intensificaron al enterarse de que su amigo Nicolás Vázquez debía protagonizar escenas románticas con Lopilato en la ficción. Esta situación habría sido el detonante para que Mariano decidiera ponerle fin al vínculo.

Luisana Lopilato en Alma Pirata junto a Mariano Martínez

La ruptura no fue fácil. Luisana no tomó bien la decisión y, afectada por el conflicto personal, se ausentó durante algunos días tanto de las grabaciones de Alma pirata como de Casados con hijos.

Aunque fue Mariano Martínez quien tomó la decisión de separarse, con el tiempo se arrepintió y quiso reconquistar a Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato en Alma Pirata junto a Nicolás Vázquez

Años más tarde, en 2021, María Eugenia Ritó sorprendió al revelar en una entrevista para el Instagram de Intrusos que el actor le había pedido ayuda para volver con quien hoy es la esposa del cantante Michael Bublé.

La confesión de Ritó remite a 2006, cuando ella estaba organizando su casamiento con Marcelo Salinas, y Lopilato figuraba entre las invitadas. Ambas tenían una estrecha relación en aquel entonces, ya que habían estudiado teatro juntas con Julio Chávez.

Luisana Lopilato en Alma Pirata junto a Mariano Martínez

“Él quería volver. Me llamó por teléfono y me pidió por favor que lo invitara”, explicó la vedette, recordando aquel episodio.

Luego de esa llamada, Ritó le consultó a su pareja de ese momento si estaba de acuerdo con la presencia del actor, y Marcelo Salinas no puso objeciones. Más tarde, le preguntó a Luisana, quien aceptó la invitación, aunque con ciertas dudas.

Finalmente, el ex Son amores asistió al casamiento, donde no solo compartió momentos con Lopilato, sino que incluso hubo besos entre ellos. Sin embargo, ese intento de reconciliación no prosperó. Apenas un mes después, la actriz brindó una entrevista en la que confirmó su separación, cerrando así de forma definitiva su historia de amor con Mariano Martínez.