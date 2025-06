Cristina Kirchner contra Javier Milei: “Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes”

Cristina Kirchner utilizó sus redes sociales para transmitir un mensaje en donde criticó duramente al plan económico del presidente Javier Milei. “Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes” indicó la expresidenta en X.

Constitución. Cristina Kirchner en balcón tras la prisión domiciliaria, con tobillera. (Gentileza Clarín)

“Che Milei, economista experto en crecimiento con y sin dinero... Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter presos a todos… pero hermano… LOS DÓLARES SE VAN Y LAS INVERSIONES NO LLEGAN…” ironizó Cristina Kirchner para referirse a la situación económica del país.

En otro tramo del mensaje indicó: “Y vos que sos Bilardista, sabés muy bien qué RESULTADO MATA RELATO, así que te dejo algunos numeritos que surgen del balance cambiario que publicó ayer el BCRA”

Javier Milei y Cristina Kirchner (Javier Ferreyra y Federico López Claro)

Cristina Kirchner apuntó: “Fíjate, porque ya NO TENÉS QUÉ AJUSTAR. Te quedas con guita que es de las provincias. TENÉS A MEDIA ARGENTINA QUE NO LLEGA A FIN DE MES Y SE ENDEUDA PARA COMER y arriba los números no te cierran. Ni en dólares. Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos. Tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?”

La expresidenta utilizó su cuenta de la red social X para manifestarse en contra del plan económico elegido por el actual Gobierno. Allí lo criticó duramente.

La expresidenta, en su peor momento. El próximo jueves estará detenida tras la decisión de la Corte.

“Y Milei… ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta de que estás yendo a un callejón sin salida” finalizó Cristina Kirchner en el mensaje compartido en su red social.