El preocupante mensaje de Felipe Fort al recordar a su papá: “Mi cerebro no me da descanso”

Ricardo Fort fue un cantante, actor, empresario y mediático argentino, que falleció a los 45 años, y pese a su corta carrera en la televisión argentina es una de las celebridades más recordadas, debido a su personalidad extrovertida, su estilo de vida y su apariencia extravagante.

El recuerdo de Ricardo Fort

Ricardo Fort, uno de los herederos de la chocolatería, tuvo dos hijos: Felipe y Martita Fort, los mellizos de 20 años, quienes perdieron a su papá cuando tenían a penas 9 años. A pesar de ello, los niños tuvieron el apoyo de sus seres queridos y constantemente recuerdan a su papá y toda su trayectoria como celebridad y como persona.

Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo

Lo cierto es que Marta y Felipe Fort tuvieron las herencias de su padre y una parte de la chocolatería también les corresponde. De todas maneras, ellos también se dedican a la vida de influencers y la joven, además, es modelo. Marta tiene 890.000 seguidores en Instagram, mientras que Felipe tiene 751.000 seguidores en su perfil.

En sus perfiles de Instagram realizan posteos de sus vidas diarias, sus grandes lujos, sus viajes a lugares paradisíacos, los momentos con sus seres queridos, sus vidas amorosas, y también el recuerdo constante que tienen de Ricardo Fort.

Ricardo Fort junto a sus hijos, Marta y Felipe Foto: Internet

El desgarrador mensaje de Felipe Fort que causó preocupación

En esta oportunidad, Felipe Fort realizó un posteo en Instagram con fotos suyas y escribió un desgarrador mensaje: “Quisiera ser tan feliz como cuando era chico. Que mi cerebro me diera un descanso y poder parar de sobre pensar. Desearía que mis expectativas y deseos no fueran tan altos para poder concentrarme en lo que realmente importa”.

El preocupante posteo de Felipe Fort Foto: Instagram

“A veces no me quedo quieto, solo para distraerme y no pensar de más. Ya que si lo hago todo lo relaciono con él, si logro algo, no lo voy a poder compartir. Por el contrario, si no lo logro, no le puedo pedir ayuda, consejos o simplemente un abrazo”, agregó Felipe.

Y finalizó con un mensaje alentador: “Aun así, sigo adelante porque llegar a cumplir mis objetivos y compartir con la gente que quiero es lo que me mantiene en el camino”.