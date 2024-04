La nueva vida de Rodrigo Díaz, el viudo de Ricardo Fort: ¿por qué se fue del país?

Hace un poco más de una década fallecía Ricardo Fort y con él desaparecían del universo mediático muchos de los personajes que lo acompañaban. Rodrigo Díaz, su última pareja, es uno de ellos. El joven oriundo de Adolfo González Chaves, ciudad ubicada a la vera de la ruta 3 entre Azul y Tres Arroyos, en la actualidad vive en Bolivia y dio una nota con Socios del espectáculo por El trece para hablar de su presente y sus proyectos.

Según contó el ex novio de Ricardo Fort se radicó en La Paz, Bolivia, donde intenta hacerse un lugar en el mundo de la música. “Yo siempre me dediqué a eso, lo que pasa que en la Argentina tuve algunos problemas, me la hicieron difícil” se sinceró Rodrigo Díaz. Y aunque evitó dar detalles, contó: “La familia de Ricardo me la complicó bastante, me pusieron muchas trabas”.

Así es la vida actual del último novio de Ricardo Fort

Según contó: “Después de la muerte de Ricardo formé una banda de 8 músicos con un representante de Argentina y con la que recorrí el país más de 3 veces tocando en vivo. Nunca tuve un tema que haya pegado mucho, pero siempre estuve vinculado a la música. Y después me fui a México. Ahora recibí esta propuesta de Bolivia hace muy poco y me vine para acá”.

Sobre su presente, explicó: “Acá me va muy bien porque me pagan el alojamiento, que es un departamento, también me pagan la alimentación, y además tengo un sueldo que es muy bueno, es bastante alto, no lo puedo negar. A medida que el grupo musical vaya creciendo y se vayan sumando las presentaciones, también tendré un porcentaje de las ganancias”.

Rodrigo Díaz, el viudo de Ricardo Fort, está de novio

Sobre su estabilidad laboral, Rodrigo agregó: “Mi situación acá es diferente y positiva porque me vine con un contrato de trabajo que es por tres años, así que estoy tranquilo. La gente me trata muy bien y me pone todo a disposición. En total el grupo de trabajo está conformado por 25 personas, así que hay una buena base como para que nos vaya bien”.

Para cerrar, el ex de Ricardo Fort confesó que está en pareja con una mujer con la que convive en La Paz y se entienden muy bien. “Si, hace dos años y medio que estamos en la relación. Ella es de Tandil, donde yo pasé toda mi infancia y mi adolescencia aunque soy nacido en otra localidad. Es maestra inicial, y por suerte nos llevamos bien”.