Quién es la novia de Felipe Fort y cuál es su vínculo con la mujer que quiso faenar un perro

Felipe Fort volvió a ser noticia por un llamativo escándalo. Hace unos días, un caso de violencia animal conmocionó a los vecinos de la plata. Se trata de una señora que quiso faenar a su perro y finalmente un rescatista logró salvar a la mascota. Según trascendió, el hijo de Ricardo Fort, tiene un vínculo directo con la protagonista de esta historia.

Según trascendió, la dueña del animal sería la madre de Piscila, la novia de Felipe Fort. La señora había recurrido a un carnicero para sacrificarlo y se defendió argumentando que desconocía “cuál era el problema”, ya que consideraba que el perro “estaba en edad” al haber cumplido 9 años.

Por su parte, el carnicero dio aviso de inmediato a las autoridades locales y se radicó una denuncia contra la mujer por infringir la Ley Sarmiento de protección animal. Como consecuencia, Toby fue rescatado y ahora se encuentra en el refugio de Ezequiel Kelo, en La Plata. Horas más tarde, el rescatista reveló que recibió un mensaje privado por Instagram de Felipe Fort.

Felipe Fort y Priscila Godoy en Bampton. (Instagram Priscila Godoy)

Según su versión, el hijo de Ricardo Fort le pidió que borrara las publicaciones sobre el caso y que no se refiriera más al asunto. Kelo, en una entrevista con América Noticias, reconoció: “Es verdad, por eso pedí al comisario que me ayudara. Me pidió que borre las publicaciones, que la persona no es familiar, pero que borre las publicaciones”.

¿Quién es la novia de Felipe Fort?

En septiembre del 2022, Felipe Fort confirmó el primer romance en su vida a través de las redes sociales con una joven de su misma edad. Con un collage en donde organizó varios momentos importantes que vivió en las últimas semanas, el hermano de Martita Fort puso una foto con una entrevista con Luis Novaresio, la compra de varios paquetes de figuritas, un tatuaje que se hizo en el antebrazo y una imagen de él con una chica en un ascensor.

Felipe Fort mostró a su novia. Foto: @felipe_fort

Es sabido que las redes sociales son para los famosos un arma de doble filo, ya que pueden ganar mucho dinero con publicaciones y promociones de productor, pero también se puede descubrir muchos detalles que intentan esconder para que no salgan a la luz. Es lo que ocurrió con Felipe que, mediante unos mensajes con Priscila Godoy, se pudo confirmar su relación sentimental.

Felipe Fort y un mensaje de su novia. Foto: Felipe_fort

En una serie de publicaciones que realizó la joven se puede ver los likes que le dio Felipe, como también varios comentarios. Sin, la joven también le comentó en varias publicaciones al hijo de Ricardo y en una de ellas le escribió un “Te amo”. Desde entonces, la pareja se mantuvo unida y comenzaron a mostrarse juntos en diferentes viajes y salidas lujosas.

Sin embargo, tras el escándalo con su suegra, la madre de Priscila, Felipe Fort eliminó todas las publicaciones con su novia y hasta la dejó de seguir en su cuenta personal de Instagram. Por lo que no se sabe si aún continúan juntos o esta polémica detonó su relación.

