El vínculo que habría entre el hijo de Ricardo Fort y la mujer que quiso faenar su perro

Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, vuelve a ser noticia. Esta vez por una razón no tan directa. Hay un caso conmocionante: un perro llamado Toby se salvó de ser faenado por la intervención de un rescatista de La Plata, Ezequiel Kelo.

La dueña del animal, que había recurrido a un carnicero para sacrificarlo, se defendió argumentando que desconocía “cuál era el problema”, ya que consideraba que el perro “estaba en edad” al haber cumplido 9 años.

El carnicero dio aviso de inmediato a las autoridades y se radicó una denuncia contra la mujer por infringir la Ley Sarmiento de protección animal. Como consecuencia, Toby fue rescatado y ahora se encuentra en el refugio de Ezequiel Kelo, en La Plata. Lo que ahora se supo es que Kelo reveló que recibió un mensaje privado de Instagram de Felipe Fort.

Toby, el perro rescatado. Foto: captura

Según el rescatista, Fort le pidió que borrara las publicaciones sobre el caso y que no se refiriera más al asunto. Kelo, en una entrevista con América Noticias, reconoció: “Es verdad, por eso pedí al comisario que me ayudara. Me pidió que borre las publicaciones, que la persona no es familiar, pero que borre las publicaciones”.

Los mensajes de Felipe Fort

El periodista Daniel Ambrosino se explayó con más información: “Esta mujer sería la suegra de Felipe Fort, la madre de su novia Priscila”. Y contó que, según pudo confirmar con el abogado de la familia Fort, el Dr. César Carozza, la mujer “sufriría de problemas de salud mental” y que “habría habido un cambio en la medicación” que podría haberla llevado a tomar la equivocada decisión de sacrificar al perro.

Desde septiembre 2022 se sabe que Priscila y Felipe son novios. Ella es influencer y suele compartir en su cuenta de Instagram fragmentos de libros, imágenes de películas y clips tocando la guitarra, cantando y posando con eclécticos looks.