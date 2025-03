Martita Fort conquistó a sus seguidores con un vestido strapless y detalles ultra sensuales

Martita Fort sabe cómo captar la atención con cada uno de sus looks. A sus 21 años, la hija del recordado Ricardo Fort se consolidó como una referente de la moda en redes sociales, donde deslumbra con su estilo sofisticado y arriesgado.

En las últimas horas, desde Miami, compartió en sus historias de Instagram un impactante outfit para una cena con amigos. Si bien su hermano Felipe se quedó en Argentina, Martita no dejó pasar la oportunidad de brillar con un look digno de una it girl.

Con más de 899 mil seguidores en Instagram, Martita se convirtió en una de las jóvenes más influyentes de la escena local. Su pasión por la moda la llevó a explorar diferentes estilos, siempre apostando a la elegancia con un toque de sensualidad.

El vestido sofisticado de Martita Fort con detalles que marcaron la diferencia

Para su cumpleaños en Miami, Martita eligió un vestido strapless largo en tono amarillo pastel, con un diseño que combinó elegancia y sensualidad. La prenda tenía detalles metálicos en forma de caracol en el frunce del escote y la cadera, además de una sutil abertura debajo del busto, que le sumó un toque osado al look.

Completó el outfit con una minibag negra con detalles dorados, sandalias negras y un maquillaje natural que resaltó su belleza sin excesos. Su pelo suelto al natural aportó frescura al estilismo, logrando un equilibrio perfecto entre glamour y minimalismo.

El look de Martita Fort.

Aunque la foto fue compartida en sus historias y no hubo reacciones públicas de sus seguidores, su elección estilística dejó en claro que sigue consolidando su sello personal en la moda. Martita Fort continúa demostrando que heredó no solo el carisma de su padre, sino también su gusto por la sofisticación y el lujo.