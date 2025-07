A puro fuego: Coti Romero eligió el body negro más infartante y lo mostró en distintas poses

Desde que saltó a la fama en Gran Hermano, Coti Romero no paró de crecer. Su personalidad arrolladora y ese carisma que la distingue hicieron que el público la adoptara como una de sus favoritas desde el primer momento. Lejos de quedarse en la popularidad del reality, Coti supo capitalizar su presencia en medios y hoy brilla con luz propia en Instagram, donde reúne a casi tres millones de seguidores. Siempre activa, comparte de todo: desde looks y campañas hasta momentos íntimos de su día a día, generando un ida y vuelta constante con su comunidad.

Coti Romero eligió el body negro más infartante y lo mostró en distintas poses

En esta oportunidad, la exhermanita se animó a una producción de fotos de alto voltaje que sin dudas se llevó las miradas de sus seguidores en Instagram. En las imágenes se la puede ver con un body negro escotado, que llevó junto a unas medias a tono.

Con un maquillaje marcado y en distintas poses, Coti presumió sus curvas y se llevó todos los likes y comentarios de sus fanáticos, que no tardaron en llenarla de halagos.

La impactante confesión íntima de Coti Romero que dejó a todos en shock

Coti Romero decidió ponerle un freno a las críticas y compartir un poderoso mensaje sobre autoestima y aceptación. Luego de publicar una foto en la que se la ve radiante con un vestido rojo, la ex Gran Hermano reaccionó con firmeza a los comentarios negativos sobre su cuerpo. “Antes de subirla dudé, porque sabía lo que iban a decir. Pero me siento orgullosa, porque en otro momento de mi vida no lo hubiese hecho”, expresó.

Con total sinceridad, Coti habló de las inseguridades que arrastra desde hace años y de los trastornos que atravesó, pero también de cómo logró sanar y aprender a quererse. “Tengo caderas prominentes, brazos grandes, soy bajita y tengo grasa en el vientre... pero son justamente las cosas que más amo de mí”, dijo, alejándose de los estándares que impone la sociedad. Además, remarcó que su cuerpo no debe ajustarse a expectativas ajenas: “La única opinión que realmente me interesa es la mía”.

En un mensaje cargado de honestidad y empatía, invitó a sus seguidores a abrazar sus defectos y mostrarse sin miedo. “No quiero agradar, soy solo yo. Con manchas, sin maquillaje, con celulitis, estrías o granos… está bien ser reales”. Una vez más, Coti usó su voz para inspirar y visibilizar una lucha que muchas personas atraviesan en silencio.