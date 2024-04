Felipe Fort habría dejado a su novia tras el escándalo con su suegra

Felipe Fort vuelve a ser noticia. En los medios empezó a circular una noticia tremenda. Una mujer había llevado a su perro a faenar a la carnicería porque decía que ya estaba viejo. Toby, como se llama, finalmente fue rescatado por una asociación protectora de animales. Luego de conocida la noticia se supo que la mujer en cuestión era la madre de Priscila, la novia del hijo de Ricardo Fort.

Los conflictos siguieron cuando Ezequiel “Kelo”, el rescatista de Tobi, contó que Felipe Fort lo había amenazado. Sus declaraciones fueron: “Recibí muchos mensajes de hostigamiento del yerno de la señora, Felipe Fort, hijo de Ricardo Fort”.

Felipe Fort y su novia Priscila Godoy. (Instagram Felipe Fort)

El influencer de 20 años utilizó sus redes sociales para responder a las acusaciones. Si bien admitió haberse comunicado con el rescatista para solicitarle que eliminara la publicación dijo que no lo amenazó sino que lo solicitó dado que la señora padece una enfermedad mental.

En un mensaje público, ofuscado, se defendió: “¿Qué tengo que ver yo? No hice nada, no defiendo y repudio lo que pasó. Siempre salgo yo lastimado. No tengo nada que ver, nunca tengo nada que ver”.

Felipe Fort y Priscila Godoy en Madrid. (Instagram Priscila Godoy)

Tras el escándalo y los entredichos, Felipe Fort eliminó todas las imágenes que tenía junto Priscila Godoy en Instagram y además dejó de seguirla. Aunque ella sí lo sigue a él. Se desconocen los motivos aunque se presume que el hermano de Martita Fort volvió a estar soltero.

El descargo de la novia de Felipe Fort

En su cuenta de Instagram, Priscila se expresó sobre su drama familiar: “Es una lucha desde que tengo 4 años de edad”, explicó. Y agregó: “Mi mamá es una persona con una enfermedad psiquiátrica. Es una lucha desde que tengo 4 años de edad, ella es una madre amorosa, y una gran persona, lamentablemente tuvo una recaída de un momento a otro por lo que ya se tomaron cartas en el asunto y ahora está en manos de su psiquiatra de toda la vida”.

Sobre su mascota, contó: “Toby estuvo en mi familia durante nueves años que fueron maravillosos, llenos de amor, jamás sufrió un maltrato, ni en ese momento ni nunca”. Finalmente cerró: “AMO los animales con mi alma, desde toda mi vida. Ni mi mamá ni yo ni nadie de mi familia maltrató NUNCA un animal. Por mi amor hacia ellos es que logro entender y empatizar con la indignación de las personas que no conocen la historia detrás de todo esto”.