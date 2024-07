“Yuyito” González reveló a qué huele Javier Milei

La actriz, conductora, exvedette y figura de los ‘80 Amalia “Yuyito” González generó un revuelo tras asistir al Teatro Colón para acompañar al presidente Javier Milei a ver ópera. A la velada que captó la atención de todos la siguieron diversas entrevistas en las que González dio detalles sobre su experiencia y, en particular, sobre el aroma del Presidente.

A qué huele el presidente Javier Milei

Durante su programa, una de las panelistas no dudó en preguntarle a González sobre el perfume de Milei, en tono de broma debido a la conocida pasión del mandatario por sus perros. Yuyito González desmintió cualquier olor canino y explicó: “Me parece que es una persona que no usa perfume, porque es cierto que a veces vos te acercás a alguien y sentís el aroma a perfume. Me parece que entonces no usa”.

Yuyito González habló sobre su relación con el presidente Javier Milei

Además de las preguntas sobre el aroma de Milei, González compartió su experiencia sobre cómo fue la recepción en el Teatro Colón. La conductora dejó claro que, aunque acompañó a Milei, decidió no entrar al palco presidencial con él inicialmente: “Ayer fue una ovación, yo no entré al palco con él, me quedé afuera porque creí que correspondía que él salude y se llevara los aplausos. Yo no intervine ahí, me pareció que no correspondía. Cuando llegó el momento, ahí entré”.

Yuyito González y Javier Milei, juntos en el teatro Colón (Clarín)

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de un romance con Milei, González fue cautelosa: “Siempre dije que me parecía un hombre interesante, ahora, paso a paso. Si hubiera otra salida, otra invitación”. Durante una entrevista con el canal TN, describió a Milei como “inteligente, interesante y extravagante”, y dejó abierta la puerta a futuras interacciones, destacando su carácter único: “Es un hombre distinto a todos”.

Milie concurrió al Teatro Colón para ver la Ópera Carmen, junto a Yuyito González. Fotos: Noticias Argentinas

El encuentro de Yuyito González y Javier Milei en el Teatro Colón

González también relató cómo se dio la invitación y su experiencia en el palco presidencial: “Fui preparada para estar en la mira. Me lo tomo muy tranquila, pongo mis límites. No me sumo a la ola de estrés de los llamados”. Describió la noche como “muy elegante” y señaló que disfrutó mucho de la compañía del presidente. La relación comenzó a tomar forma durante un evento en el Luna Park, donde tuvieron su primer contacto.

“Cruzamos algún que otro mensaje, hasta la invitación de ayer. Me invitó a ir a la ópera con un llamado personal y le dije que sí enseguida. Me pareció un plan lindo porque ya habíamos tenido contacto cuando fui al Luna Park para la presentación (del libro de Milei)”, agregó González.

El futuro de esta relación aún es incierto, pero Yuyito González dejó claro que, por ahora, se trata de una amistad en crecimiento, alimentada por intereses compartidos y momentos especiales.