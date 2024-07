La llamativa confesión de Yuyito González sobre su relación con Javier Milei: “Se puso colorado”

Aunque su nombre real es Amalia Josefina Trombetta, es popularmente conocida como Yuyito González, la actriz y vedette argentina de 64 años, con la década de los 80 como su periodo de mayor éxito. Además de su trabajo, es reconocida por sus relaciones amorosas con diferentes personalidades del país.

"Yuyito" González habló sobre su relación con Javier Milei. Foto: Instagram

En abril de 2024, Javier Milei, actual presidente de la Nación Argentina, terminó su relación con Fátima Florez, la humorista argentina, y unas semanas más tarde, se lo comenzó a vincular con Yuyito González. Teniendo en cuenta que asistió al evento de Milei en el Luna Park y el 23 de julio lo acompañó al Teatro Colón a presenciar “Carmen”.

Dentro de este contexto, en Tempraneros (TN) entrevistaron a Yuyito para saber más sobre su relación con Javier Milei y su cita en el Teatro Colón. “Lo pasé hermoso, me encantó la ópera. Me encantó la compañía. Me llamó él para invitarme, le dije que sí, enseguida. Me pareció un plan lindo. No es que fue una cosa descolgadísima. Ya habíamos charlado de la ópera, que él es muy fan. Quedó como que cuando hubiera algo, estaría la posibilidad”.

Yuyito González habló de su encuentro con Javier Milei en el Teatro Colón Foto: Infobae

Sergio Lapegüe le consultó si Milei le parece atractivo, y Yuyito se sinceró: “Sí, me parece un hombre atractivo. Cuando le hice la entrevista el año pasado, me criticaban porque me decían que era toquetona y que le decía ‘qué facha, fachero’. Se puso un poco colorado. Pero fue todo muy simpático, con mucha buena onda y alegría”.

Respecto a su cita ideal: “¿La cita ideal? Mmmm... Tener la oportunidad de charlar en privado. Si me habla de economía no me molesta. Me encantan los temas de dinero y progreso”.

¿Cuántos hijos tiene Yuyito González?

Yuyito González estuvo en pareja con César Di Aloy hasta 2000, y juntos tuvieron mellizos, Brenda y Stefano, quienes actualmente tienen 27 años.