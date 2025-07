La dura confesión de Pedro Pascal sobre la muerte de su madre: “Siento como si...”

Pedro Pascal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Su protagónico en The Last of Us lo consolidó como estrella global, mientras se prepara para el estreno de Los 4 Fantásticos en medio de rumores de tensión con Vanessa Kirby. Sin embargo, detrás del brillo de Hollywood hay una herida que sigue latente: la muerte de su madre, Verónica Pascal Ureta.

El actor tenía 24 años cuando ella decidió quitarse la vida en el año 2000. Vivía en Nueva York, alternaba castings con trabajos de camarero y apenas lograba sostenerse. “Perder a la persona más importante de tu vida… es un momento identificable y permanente”, recordó en una entrevista con Esquire.

Pedro Pascal y el recuerdo de su madre.

El homenaje eterno de Pedro Pascal a su mamá

Verónica era psicóloga infantil, amante del arte y una de las principales impulsoras del sueño artístico de Pedro. Cuando falleció, él decidió dejar su apellido paterno, Balmaceda, y usar el de su madre como identidad artística. Años más tarde, se tatuó su firma en la muñeca como forma de tenerla siempre presente.

Pedro y su familia.

“Viví para ella aunque ya no estuviera”, explicó. “Mi éxito no tiene sentido sin su presencia”. Su relato se volvió aún más emotivo al contar cómo, en los momentos de mayor presión, hablaba mentalmente con ella. “Le decía: ‘Te amo. Te extraño. Gracias. Tengo miedo. Me encantaría que me ayudaras a creer en mí mismo’, porque sé que vos sí creés en mí”.

El 4 de febrero de 2023, en un nuevo aniversario de su muerte, Pedro debutó como conductor en Saturday Night Live. Durante su monólogo, no pudo evitar quebrarse al recordar sus orígenes y el legado de sus padres, que escaparon de la dictadura chilena con él en brazos. Esa misma noche, Chris Martin y Coldplay le dedicaron “Fix You”, y Pedro sintió algo único: “Fue un aniversario completamente diferente. Sentí como si mi madre estuviera ahí”.

Pedro Pascal en el sexto capítulo de The Last of Us 2 (HBO Max)

Hoy, Pascal también honra su memoria acompañando causas como los derechos trans, profundamente ligado al vínculo con su hermana Lux. “A veces siento como si me estuviera cuidando”, confesó. Su historia, más allá del cine, sigue siendo la de un hijo que convirtió el dolor en amor y legado.