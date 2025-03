¿Pedro Pascal está saliendo con Jennifer Aniston?: la verdad detrás de su presunto romance

Un nuevo romance comenzó a generar revuelo en Hollywood. Pedro Pascal, el reconocido actor chileno detrás de la serie “Last of Us” habría tenido una cita romántica con Jennifer Aniston (reconocida por su papel de Rachel en “Friends”) en Los Ángeles.

Pedro Pascal (izquierda) y Jennifer Aniston (derecha) en el parking del Sunset Tower Hotel de West Hollywood

La pareja habría disfrutado de una exquisita cena en el Tower Bar del Sunset Tower Hotel. Si bien cada uno entró por separado, medios internacionales aseguraron una conexión innegable entre los actores, quiénes no dejaban de reírse con complicidad.

Tras esta reunión, sus fanáticos comenzaron a indagar sobre un posible romance entre Pedro Pascal y Jennifer Aniston. Esto llevó a que el actor chileno aclarara su vínculo con la protagonista de “The Morning Show” (disponible en Apple TV).

¿Pedro Pascal tiene un romance con Jennifer Aniston?

El primero que aclaró el encuentro entre las celebridades fue una fuente directa del medio estadounidense Page Six. Tras ser consultado sobre el tema, descartó un romance entre Aniston y Pascal. “No hay romance entre Jennifer Aniston y Pedro Pascal (...) respetan el trabajo del otro, pero su relación es estrictamente platónica", sentenció el informante.

Luego, desde la alfombra roja de The Last of Us Temporada 2, el próximo protagonista de la nueva película de Los 4 Fantásticos dio detalles de su relación con Aniston. “Si estás muy estresado en una fiesta, haz contacto visual con Jennifer Aniston y ella calmará tu sistema nervioso central (...) Apenas tu cerebro comience a descontrolarse un poco, y comienzas a sentirte algo paranoico, ella te mirará, te dará un vaso de agua y estarás bien", aseveró Pascal en una entrevista con Access Hollywood.

Finalmente, en otra charla con Entertainment Tonight, el actor desmintió los rumores de romance con Jennifer y dio más detalles de su cena en Los Ángeles. “Oh, Jennifer y yo somos muy buenos amigos (...) Tuvimos una cena el sábado. Fue una divertida cena de martinis. Ella es la estrella. Yo solo estoy disfrutando de su luz”, cerró Pedro Pascal con una sonrisa algo nerviosa.