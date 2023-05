A un lado, Pedro Pascal: “The Last of Us” fue destronada y una nueva serie es la más vista hoy

Si bien aún no llegamos a la mitad del año, no caben dudas de que para cuando finalice, “The Last of Us” será recordado como uno de los grandes eventos televisivos del año. La serie de zombies ha logrado capturar el corazón y la atención de millones de espectadores en todo el mundo, terminó de catapultar a Pedro Pascal al fandom de masas y ya tiene a todo el mundo en vilo sobre qué ocurrirá en la segunda temporada.

Se trató de un exitazo por donde se lo mire; una rara mezcla de aclamación crítica y grandes índices de popularidad. Sin embargo, a pesar de que la adaptación del popular videojuego al mundo de las series daba la impresión de que sería el gran caballito de batalla de HBO Max este año, la ficción ya ha sido superada por otra producción del servicio de streaming. No todos lo sabían, pero “The Last of Us” ya fue destronado.

Cuál es la serie más vista hoy

No caben dudas de que los espectadores aman a Pascal y a Bella Ramsey. No por nada millones de seguidores de la serie cuentan los días para el regreso de Joel y Ellie, intrigrados en saber cómo se las arreglarán para seguir sobreviviendo en el post-apocalíptico mundo de la tira. Incluso, la ficción se mantuvo primera en el top 10 de lo más visto de HBO Max por semanas.

Succession ha ocupado el lugar de The Last of Us Foto: Instagram

Sin embargo, parece que aunque la audiencia ama “The Last of Us”, hay otra serie que quiere aún más: se trata de “Succession”. Es que de acuerdo al sitio Flix Patrol, la cuarta temporada del drama, que llegó a HBO Max hace poco, ya se ha convertido en la nueva ficción más vista de la plataforma. Con rapidez ha entrado al top 10 del servicio en más de 300 países, dejando en el camino a Pascal y los suyos, que aparecen en el ránking de 287 países.

A pesar de la “competencia”, no caben dudas que ambas son grandes ficciones con sus respectivos y fuertes fandoms. Las conspiraciones e intrigas de “Succession” hoy son el deleite de millones, mientras que la segunda parte de “The Last of Us” lo será en igual medida para su público cuando se estrene la nueva temporada.