The Last Of Us temporada 2: a qué hora de Argentina se estrena el capítulo 6 en Max

The Last of Us es una de las series que más ha atrapado al público en el último tiempo. La adaptación del famoso videojuego va por su segunda temporada que se estrena domingo a domingo exclusivamente en Max. El capítulo 2 marcó un antes y un después en la serie y fanáticos de todo el mundo quedaron a la espera de nuevos sucesos. Es por eso que hay grandes expectativas por el episodio 6.

¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio de The Last Of Us?

Cada domingo, desde el 13 de abril de 2025, Max estrena en exclusiva en su plataforma un nuevo capítulo de The Last Of Us.

La escena más dolorosa de The last of us (Max)

La temporada 2 de The Last of Us causa furor entre el público que no se quiere perder ni un solo episodio. Especialmente, tras la muerte de Joel Miller en el segundo capítulo que ha modificado el rumbo de la historia de Ellie.

El capítulo 6 de la temporada 2 de The Last of Us se estrena en Max el próximo domingo 18 de mayo a las 22hs de Argentina.

Quinto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us (Max)

Sinopsis de la temporada 2 de The Last of Us

La trama de The Last of Us 2 continúa justo después de los eventos de la primera temporada. Con sus protagonistas principales Joel y Ellie enfrentando las consecuencias de su viaje a Salt Lake City. Esta temporada tendrá lugar en Jackson, Wyoming, donde la adolescente intenta adaptarse a su nueva vida en la comunidad liderada por Tommy, pero su mundo cambiará cuando aparezca un nuevo grupo de sobrevivientes en busca de venganza.

La trama de la temporada 2 está basada en el videojuego “The Last of Us Part II”, explorando temas como la venganza, el trauma y la moralidad en un mundo postapocalíptico.

Quiénes son los personajes principales de la temporada 2 de The Last of Us

Joel Miller – Pedro Pascal

El sobreviviente que ha protegido a Ellie como una hija. En esta temporada, enfrenta las consecuencias de sus decisiones y los peligros que se avecinan.

Ellie Williams – Bella Ramsey

En esta temporada, Ellie busca encontrar su lugar en el mundo mientras lidia con el pasado y el deseo de venganza.

Tommy Miller – Gabriel Luna

Es el hermano de Joel y líder de la comunidad en Jackson. Su relación con Ellie será clave en la temporada 2.

Abby Anderson – Kaitlyn Dever

La enigmática sobreviviente con un pasado complejo. La llegada de este personaje marcará un punto de quiebre en la historia de Ellie.

Dina – Isabela Merced

Una joven fuerte y carismática que se convierte en el interés amoroso de Ellie. La relación entre ambas será un pilar emocional en la trama.

Jesse – Young Mazino

Expareja de Dina y un amigo de Ellie que se involucra en la lucha por la supervivencia.

Dónde ver la temporada 2 de la serie de The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us será exclusiva de Max, la plataforma de streaming de HBO. Además, los episodios se emitirán semanalmente en el canal HBO, siguiendo el mismo modelo de estreno que la primera temporada.

Ficha técnica de la Temporada 2 de “The Last of Us”

Título: The Last of Us – Temporada 2

Creadores: Craig Mazin y Neil Druckmann

Basado en: The Last of Us Part II (Videojuego de Naughty Dog)

Plataforma de estreno: Max y HBO

Episodios: 8

Elenco: Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina

Fecha de estreno: 13 de abril de 2025