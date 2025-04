Cómo muere Joel en el videojuego de The Last Of Us 2

Uno de los momentos más impactantes y polémicos en la historia de los videojuegos ocurre en The Last of Us: Parte II, la secuela de la aclamada obra de Naughty Dog y tiene que ver con uno de los personajes más queridos: Joel Miller (Pedro Pascal).

*Este artículo contiene detalles cruciales sobre la trama de The Last of Us: Parte II. Si aún no has jugado el título o prefieres evitar spoilers, te recomendamos que no continúes leyendo. En este artículo contaremos lo que ocurre en el videojuego, por lo que puede variar con la serie de Max.

La diferencia entre la muerte de Joel en la serie de Max con el videojuego es uno de los temas más buscados en los últimos días en Google, según señala Google Trends.

El Contexto de la Muerte de Joel

La muerte de Joel, uno de los personajes más queridos por los jugadores y ahora fanáticos de la serie de Max, marca un giro trascendental en la narrativa de la historia y provoca una serie de emociones y reflexiones complejas sobre la venganza, el sacrificio y la moralidad.

La gran diferencia entre la segunda temporada de The Last of Us y el videojuego.

Para comprender la magnitud de la muerte de Joel, es crucial recordar quién es este personaje en la saga. Joel, un hombre endurecido por el apocalipsis, se convirtió en una figura paterna para Ellie, la joven protagonista, en el primer juego. A lo largo de The Last of Us, Joel atraviesa un arco narrativo emocionalmente complejo, donde su relación con Ellie se fortalece y se convierte en la columna vertebral de la historia. Sin embargo, su decisión al final del primer juego (y primera temporada), al salvar la vida de Ellie a costa de la humanidad, lo coloca en un dilema moral que resuena profundamente en la secuela.

En The Last of Us: Parte II, la historia avanza cinco años después de los eventos del primer juego. Joel, ahora viviendo en la comunidad de Jackson junto a Ellie, intenta llevar una vida tranquila. Sin embargo, el pasado de Joel, en especial su papel en la muerte de los Fireflies (luciérnagas, el grupo que intentaba encontrar una cura para la pandemia), lo alcanza de manera devastadora.

La Muerte de Joel: cómo y cuándo ocurre

La muerte de Joel tiene lugar muy temprano en The Last of Us: Parte II, en uno de los primeros capítulos del juego. El escenario es el de una tranquila cabaña en el bosque, donde Joel y Ellie han ido a buscar suministros. Pronto, son confrontados por un grupo de personas que resultan ser los miembros de una facción conocida como los Serafitas, un grupo muy conectado con los eventos del primer juego y, en particular, con lo hecho por Joel.

Entre estos miembros se encuentra Abby, una mujer musculosa y decidida, que tiene una conexión personal con la tragedia que Joel causó al matar a su padre, el cirujano que iba a operar a Ellie para obtener una cura. Este evento es el catalizador de la venganza que Abby lleva a cabo en la primera parte del juego.

Abby, el personaje que llegó a The Last Of Us para la escena más dolorosa de la historia.

En un giro brutal, Abby captura a Joel y, frente a Ellie, lo golpea hasta la muerte con una pistola, en un acto frío y calculado.

El impacto de este evento en el jugador es inmediato y emocional. Joel, el héroe que muchos esperaban seguir acompañando a lo largo de esta historia, es brutalmente asesinado de una manera que subraya la naturaleza impredecible y cruel del mundo post-apocalíptico que The Last of Us presenta.

La escena más dolorosa de The last of us (Max)

Este giro no solo deja a Ellie destrozada, sino que también sirve como el motor narrativo de la venganza que impulsa el resto del juego.