Bella Ramsey reveló que fue diagnosticada con un trastorno durante el rodaje de “The Last of Us”

El fenómeno de The Last of Us catapultó a Bella Ramsey a la fama internacional. Con solo 20 años, la actriz se convirtió en una de las figuras más prometedoras de la industria. Sin embargo, detrás del éxito y los reconocimientos, la grabación de la serie también trajo consigo un descubrimiento que cambió su vida.

En una reciente entrevista con Vogue, Ramsey confesó que fue durante el rodaje de la primera temporada cuando comenzó a notar ciertos patrones en su comportamiento que la hacían sentir desconectada. Un miembro del equipo de producción, que tiene una hija con autismo, le sugirió que se realizara una evaluación psiquiátrica. La respuesta de los especialistas confirmó lo que ella había sospechado durante mucho tiempo.

Bella Ramsey fue diagnosticada con un trastorno.

El diagnóstico de Bella Ramsey que trajo alivio

Para la joven actriz, recibir el diagnóstico de autismo no fue una sorpresa, sino más bien un alivio. “Siempre me lo había preguntado”, reveló. Desde su infancia, había experimentado una fuerte sensación de aislamiento y una dificultad para encajar en su entorno. “En la escuela, me sentía como un bicho raro y solitario”, confesó. Saber que su cerebro funciona de una manera diferente le permitió mirarse a sí misma con más comprensión y aceptación.

Bella Ramsey.

Curiosamente, Ramsey explicó que, si bien las etiquetas de género y sexualidad no le resultan cómodas, la de “persona autista” le sirvió para entender mejor su identidad. “La etiqueta de ser autista me ha sido muy útil porque me ayudó a comprenderme a mí misma”, comentó.

El rasgo que fortalece a Bella Ramsey como actriz

Más allá de los desafíos que enfrentó, Bella también encontró en su condición una ventaja en su carrera. “Me resulta increíblemente útil para la actuación”, aseguró. Su capacidad para captar y analizar detalles en las expresiones faciales y el lenguaje corporal le permitió absorber con facilidad distintos comportamientos y replicarlos en pantalla.

Bella Ramsey en The Last of Us

“He observado a la gente y absorbido todo desde muy joven... todos estos personajes que interpreto tienen algo que ya está dentro de mí porque he visto a alguien ser así antes”.

Sin embargo, el camino no fue fácil. Durante la producción de The Last of Us, Ramsey también tuvo que lidiar con un trastorno alimentario. “Durante un par de años, tuve una necesidad imperiosa de mostrarle a la gente físicamente que estaba pasando por un momento difícil”, contó.

Bella Ramsey como Ellie en The Last of Us.

Hoy, la actriz sigue trabajando en su bienestar emocional y en comprender los motivos detrás de su trastorno. “La verdad es que nunca llegamos al fondo de la cuestión, y creo que es lo mismo que le pasa a mucha gente que lucha con su salud mental”, reflexionó.