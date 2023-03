Pedro Pascal y Bella Ramsey se despidieron de la temporada 1 de The Last of Us

¡Es un hecho! The Last of Us se convirtió en la mejor serie de 2023. Si bien todavía falta para que termine el año, su estreno será difícil de superar por otras producciones y otros servicios on demand.

Bella Ramsey en The Last of Us Foto: instagram

Sin embargo, todo lo que empieza acaba y ayer por la noche terminó la primera temporada de The Last of Us en HBO Max. Como cada domingo, la plataforma transmitió el último episodio, el cual entristeció a los fans.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last of Us Foto: instagram

No obstante, lo cierto es que la serie tendrá segunda temporada. Aún se desconoce su fecha de estreno, pero ya está confirmado que habrá más episodios. De todas formas, debido al último episodio, Pedro Pascal y Bella Ramsey hicieron una tierna publicación en redes.

La despedida de Pedro Pascal y Bella Ramsey de The Last of Us:

Pascal utilizó su cuenta de Instagram y escribió: “Esta noche, nosotros terminamos lo que empezamos”. Junto a esa frase adjuntó un vídeo de la serie que hace un resumen por toda la temporada.

En cuanto a Bella Ramsey ella escogió el mismo vídeo, aunque lo acompañó con una frase distinta. “Después de todo lo que pasamos, no podía ser por nada”, aseguró.