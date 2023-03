The Last Of Us vs Los Premios Oscars: el final de temporada y la premiación se emitirán el mismo día

El lanzamiento de la serie The Last Of Us fue todo un éxito para la productora de HBO, convirtiéndose en una de las series favoritas del público. Sin embargo, el último episodio género muchas dudas en sus fans debido a que se va a lanzar el mismo día que Los premios Oscars.

The Last Of Us y Premios Oscar Foto: Google

En esta ceremonia, la Academia se prepara para premiar a las películas, actores, actrices, directores y técnicos más destacados, de acuerdo a los votos de sus miembros. Siendo uno de los eventos más importantes para todo Hollywood, e incluso para nuestro país debido a que Argentina 1985 está nominada como Mejor Película internacional.

Premios Oscar Foto: Google

Ante esta situación, se especuló la idea de pasar el estreno del final de temporada para el 19 de marzo, pero tanto de HBO como de la productora encargada de la serie no se emitió ningún comunicado oficial. Dando como resultado que ambos eventos ocurran el mismo día, compartiendo horario con la premiación.

The Last of Us Foto: Google

¿Cuándo se estrena el último capítulo de The Last Of Us?

The Last Of Us llegará a su fin con el capítulo 9 el 12 de marzo a las 11 pm, estrenándose tanto en el canal como en la plataforma de HBO Max. Donde los personajes principales protagonizan una nueva aventura y se podrá ver el desenlace en el denominado grupo de “Las Luciérnagas”.

¿Cuándo son los Premios Oscars?

La gala de la 95° edición de los premios de la Academia de Hollywood será el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, a las 10:30 pm. Esta ceremonia se transmitirá en el canal TNT en vivo y plataforma de streaming de HBO Max. El presentador de esta nueva edición de los premios será Jimmy Kimmel., que será su tercera vez como presentador del evento, la última fue en 2018.