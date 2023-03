¿De The Last of Us a Mario Kart?: el video viral de Pedro Pascal como el famoso personaje de Nintendo

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más reconocidos y queribles de la pantalla chica, con roles protagónicos en “The Last of Us” y “The Mandalorian”, los grandes éxitos de HBO y Disney+ respectivamente. Con su estilo de hombre duro y de pocas palabras, el actor chileno supo robarse el corazón de miles de espectadores tanto en la adaptación del popular videojuego de zombies como en el spin off de la saga Star Wars.

Pero si bien su único estilo le ha ganado aplausos y el reconocimiento de la crítica, también ha sido el blanco de parodias por su personaje estilo “solitario” y el tono “serio” que HBO le imprime a sus producciones. No es de extrañar, entonces, que en los últimos días se haya vuelto viral un video al estilo “The Last of Us” pero ambientado en otro universo completamente distinto: “Mario Kart”, la popular saga de juegos de carreras de Nintendo.

Pedro Pascal, el galán del momento. Foto: PETER YANG/WIRED

Este es el video de Pedro Pascal al estilo Mario

El programa de comedia estadounidense “Saturday Night Live”, conocido por sus sketches de humor y parodia, decidió fusionar el mundo de “Mario Kart” con la popular serie de zombies que protagoniza Pascal. En el falso “trailer” para la serie ficticia, supuestamente a estrenar por HBO, el actor toma el rol principal de Mario. Sin embargo, se trata de un chiste: el tono serio de la producción entra en cortocircuito con el estilo del juego de Nintendo, causando risas.

En el video viral, Pascal le da vida a Mario en un Reino Champiñón que se ha convertido en un mundo postapocalíptico. “Han pasado 10 años desde que nuestro reino cayó. Lo único que nos queda es: esperanza”, narra una voz en el trailer, que tiene más de “The Last of Us” que el colorido Mario. A continuación, Pedro Pascal pronuncia la icónica frase “It’s-a me, Mario”, con la que suele presentarse el fontanero.

La parodia no termina ahí. En este universo ficticio, Mario se enfrenta a una situación mortal cuando se le encarga la misión de llevar a la princesa Peach a la ‘Senda Arcoiris’ del Mario Kart. En su ruta hacia el lugar, uno de los niveles más recordados del juego, ambos se enfrentarán a los malos del juego, incluyendo a Bowser y los Goombas. También hacen un cameo Luigi, Yoshi y Toad, aunque el corto parodia la inclusión de HBO al presentarlos como bisexuales. Por otro parte, el uso de hongos de Mario se presenta como una adicción, un giro de humor negro.

El sketch rápidamente se ha convertido en tendencia en redes sociales. Video subidos por fans del actor a YouTube (no hay uno oficial) suman miles de reproducciones, mientras que el posteo de Saturday Night Live de la parodia en Twitter alcanza casi cien mil “Me gusta”. También ha sido muy comentado en Instagram y Facebook por fanáticos tanto de The Last of Us como de Mario Bros debido a sus hilarantes referencias a ambos universos.

Cuándo llega la película de Mario

Si bien es seguro afirmar que la adaptación de HBO de Mario Kart jamás tendrá lugar, lo cierto es que los fanáticos del icónico personaje de Nintendo sí tendrán qué celebrar este año. Es porque 2023 verá la salida de “Super Mario Bros: La película”, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Mario Bros Foto: Nintendo

Sin embargo, quien dará vida al fontanero no será Pascal sino Chris Pratt, como parte de un elenco con figuras como Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black. Además, lejos del tono oscuro del falso tráiler, la película de Mario Bros apuesta por un enfoque de animación para todos los públicos, más afín al universo del juego y mucho más colorido. El lanzamiento está programado para el 6 de abril en Latinoamérica.