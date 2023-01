The Last of Us no es la serie más vista del momento en HBO Max: ¿Cuál sí lo es?

The Last of Us es sin duda alguna una de las producciones del momento. La serie basada en el videojuego de Naughty Dog fue un éxito total desde el momento de su estreno el 15 de enero.

La clave del éxito de la serie radica en escenarios de una calidad de animación que se asemejan muchísimo a la realidad, tensión a lo largo de los capítulos y las actuaciones estelares de Bella Ramsey y Pedro Pascal.

The Last of Us serie de HBO Max. Foto: HBO

Sin embargo, The Last of Us no ha logrado posicionarse como el estreno más importante de enero, un dato que toma por sorpresa a la mayoría. En su lugar, se destaca y encabeza el podio Velma, el spin-off de Scooby-Doo.

Velma, la nueva serie sobre el personaje de Scooby-Doo. Foto: HBO Max

A pesar de haber sido rechaza rápidamente en las redes sociales y tener un bajísimo puntaje en IMDb, la serie levantó tanto revuelo que se transformó en una de las series de animación más vistas en la historia de HBO Max, llegando a aumentar un 127% sus visualizaciones luego de su primera semana de estreno.

¿De qué trata Velma, el spin-off de Scooby-Doo?

Sinopsis: La serie spin-off de Scooby-Doo contará la historia del origen de Velma Dinkley , el cerebro de la pandilla Scooby-Doo Mystery Inc.

Teaser oficial:

Fecha de estreno: 1 de enero 2023

Dónde ver Velma: HBO Max

Duración: 1 temporada

Género: Misterio

¿Cuál es el futuro de la serie de The Last of Us?

El pasado 27 de enero, las cuentas oficiales de HBO Max y Naughty Dog, desarrollador del videojuego de The Last of Us, anunciaron que la serie fue renovada para una segunda temporada.

“El viaje continúa. #TheLastofUs volverá con otra temporada para HBO Max.” anunció la plataforma de streaming vía Twitter; por su parte, Naughty Dog twitteó: “Grandes noticias, fanáticos de The Last of Us. #TheLastofUs ha sido renovada para una segunda temporada en HBO y HBO Max.”.

Craig Mazin, creador de la serie de The Last of Us. Foto: HBO Max

Previamente a ello, Craig Mazin, creador de la serie declaró: “Creo que la cantidad de historia que nos queda por cubrir sería más que una temporada de televisión. Así que, suponiendo que podamos seguir adelante, la idea sería hacer más de una temporada más. Pero este no es el tipo de serie que va a ser de siete temporadas.”.