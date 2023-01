The Last of Us: ¿Existe el hongo que generó el apocalipsis en la serie de HBO?

La serie del momento sin duda es The Last of Us, una producción perfecta no solo para los gamers sino para todos aquellos que adoran las historias post-apocalisticas y los zombies (por supuesto). La serie de HBO es una adaptación de uno de los juegos más populares de los últimos años.

**Este artículo contiene spoilers para quien no haya jugado los videjuegos o visto el primer episodio de la serie de HBO.

En The Last of Us, un hongo es el agente causal de la pandemia que acaba con la vida tal como la conocemos. Este hongo, llamado Cordyceps, es un parásito que normalmente afecta a los insectos, pero en el juego, se ha adaptado y evolucionado para infectar a los humanos.

Una vez infectado, un humano comienza a desarrollar un tumor en el cerebro, que eventualmente se convierte en una especie de hongo que sale de la cabeza de la víctima, matándola.

The Last of Us es una adaptación del videojuego con su mismo nombre.

La historia del juego se desarrolla 20 años después de la propagación del hongo, y la sociedad humana se ha adaptado lo mejor posible a esta nueva realidad, los humanos se han vuelto escasos y los supervivientes se han agrupado en pequeñas comunidades para sobrevivir. Sin embargo, el hongo sigue presente y sigue siendo una amenaza constante para los humanos restantes.

Además, el hongo también ha afectado a la fauna y la flora, algunas plantas y animales han evolucionado para resistir la infección y son utilizadas en el juego como recursos para la supervivencia de los personajes.

¿El hongo de The Last of Us existe en la vida real?

El hongo Cordyceps utilizado en el juego de The Last of Us es una ficción creada por los desarrolladores de Naughty Dog, pero existe un género de hongos llamado Cordyceps en la vida real que infecta a los insectos y otros artrópodos.

Cordyceps, el hongo de The Last of Us.

Este género de hongos se caracteriza por crecer dentro de los cuerpos de sus hospedadores y controlar su comportamiento. Sin embargo, a diferencia del juego, en la vida real, estos hongos no afectan a los humanos, y el proceso de infección y evolución es diferente.

De qué trata el videojuego de The Last of Us

The Last of Us es un videojuego de aventura y supervivencia desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony Computer Entertainment. Fue lanzado para PlayStation 3 en junio de 2013, con una versión para PlayStation 4 lanzada en julio de 2014.

Tanto la serie como el juego siguen a los personajes principales, Joel y Ellie.

El juego sigue a los personajes principales, Joel y Ellie, mientras se embarcan en un viaje a través de un Estados Unidos post-apocalíptico devastado por una pandemia que convierte a la mayoría de la humanidad en zombies. La historia se centra en la relación entre Joel y Ellie, y los desafíos que enfrentan mientras luchan por sobrevivir en un mundo peligroso.

El videojuego recibió elogios de la crítica y fue aclamado por su historia, personajes, diseño de juego y gráficos. Ganó varios premios, incluyendo varios “Juego del Año” y se convirtió en uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos. Una secuela, The Last of Us Part II, fue lanzada en junio de 2020.