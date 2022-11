Esto es todo lo que tenés que saber sobre la serie de The Last of Us

The Last of Us llega al catálogo de HBO con su serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El mundo creado por Naughty Dog y lanzado al público en el año 2013, se suma a la saga de videojuegos que ven un futuro en las plataformas de streaming, cuyo emblemático ejemplo de los últimos tiempos es Resident Evil.

The Last of Us serie de HBO. Foto: HBO

Si bien el mundo de los videogames y el cine se encuentra unido desde hace tiempo, por ejemplo con el multiverso Matrix a fines de los años ‘90, las expectativas de los espectadores no decae a medida que las experiencias en torno a ello se van sucediendo.

Es de esta forma que, el público de The Last of Us se encuentra sumergido en la emoción por el estreno de su serie, el cual ya fue anunciado para el 15 de enero del 2023, tras un largo rodaje comenzado en julio del 2021 y finalizado en junio del corriente año.

The Last of Us, la nueva serie que protagonizará Pedro Pascal por HBO. Foto: Mor.bo

Otro de los datos confirmados de la serie a cargo de Craig Mazin, guionista de Chernobyl, y Neil Druckmann, codirector del videojuego original, es que contará con 10 episodio en su primera temporada cuyo elenco estará compuesto también por Gabriel Luna como Tommy, el hermano menor de Joel (Pedro Pascal).

De qué tratará la serie de The Last of Us

Sinopsis: La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Teaser: