¡La pelea sin fin! Cami Mayan apuntó contra la mamá de Alexis Mac Allister: “Estoy obligada a hablar”

Un nuevo drama comenzó a tener mayor importancia en los medios argentinos. Tras suceder el WandaGate en 2021, una ruptura de famosos habría opacado ese escándalo. Se trata de Alexis Mac Allister y Camila Mayan, una relación que terminó de la peor manera.

Cami Mayán y Alexis Mac Allister

“Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático’”, reveló la influencer sobre la postura del jugador tras su ruptura.

Ahora bien, tras culminar su relación en 2022, comenzaron a salir diversas posturas. Una de ellas es la de Silvina Riela, mamá de Alexis Mac Allister, quien habría expresado que las anécdotas de Mayan después de la ruptura podrían estar ligadas con un interés económico.

“Cuando surge así todo de la otra parte, nosotros no podemos hacer nada porque habla un poco de la otra persona, de qué le pasa cuando vos te alejás. Hay una frase que dice que realmente conocés a las personas cuando se van. No hemos arremetido en nada, entendemos a la otra parte, porque entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que todo eso se ligue al dinero”, destacó la exsuegra de Cami Mayan.

Los comentarios provocaron la molestia de la modelo. Pese a que comentó entre líneas su postura en el programa “Patria y Familia”, Mayan decidió expresarse en Socios del Espectáculo.

La opinión de Cami Mayan sobre los dichos de la familia Mac Allister

La modelo rompió el silencio con un móvil de Socios del Espectáculo. Ahí, destacó que le parecía una lástima que Silvina pensara que sus dichos venían por una compensación económica. Sin embargo, determinó que no podía sentirse mal por alguien que ya no estaba en su vida.

“Es una lástima, yo sé que no es así, no me puedo preocupar por lo que piensa la gente que no está en mi vida”, contestó sin tapujo la influencer.

Seguidamente, cuando el periodista le consultó sobre se había recibido pagos de alquiler y un auto, Cami Mayan negó estos sucesos. Asimismo, aclaró que ella comenzó a hablar de su ruptura porque necesitaba aclarar este tipo de cuestiones.

Cami Mayan contó todo.

“Yo no hablé casi nunca. Ahora estoy obligada a hablar para aclarar estas cosas (...) Yo nunca me puse a jugar con el resentimiento y nadie me dio ni un auto, ni un departamento”, sentenció la joven.