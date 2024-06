Aseguran que Alexis Mac Allister le fue infiel a Ailén Cova con una modelo: “Tenía razón Cami Mayan”

Alexis Mac Allister fue noticia cuando Cami Mayan confesó que el futbolista le había sido infiel con su amiga de toda la vida. Luego de que ellos terminaran su relación de varios años, Mac Allister blanqueó su romance con Ailén Cova. En las últimas horas, se conoció una nueva información sobre la pareja que podría ser un antes y después en su noviazgo.

Según la información que revelaron en El Ejército de la LAM por el canal de streaming Bondi, el futbolista le habría engañado a Ailén con una exbailarina de ShowMatch y modelo mientras estuvo de paso por Argentina.

Qué dijeron sobre Alexis Mac Allister y el supuesto engaño a Ailén Cova

Al dar a conocer la noticia con un enigmático, Pepe Ochoa reveló: “Ella es Rocío Robles. La ex novia de Tyago Griffo. Ella levantó su perfil peleándose con absolutamente todo el mundo. Hoy está más tranquilita”.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

“Bueno, la cuestión es que Rocío Robles estuvo toda la noche a los besos y terminó yéndose a la casa de Alexis Mac Allister. Ella se quedó a pernoctar”, agregó conductor de El Ejército de LAM. Lo que revelaría la infidelidad de futbolista a su novia Ailén Cova.

Si bien los conductores del programa comentaron que no hay fotos ni videos porque fue en la fiesta del cumpleaños de Rodrigo De Paul donde no se podía estar con celulares. Si bien el futbolista sigue de novio, no se sabe que va a pasar con la relación.

Las redes sociales estallaron ante esta noticia, y no dudaron en nombrar a Cami Mayan. “Tenía razón”, “Team Cami Mayan”, “El infiel nunca cambia”.

Quién es Rocío Robles

Rocío fue bailarina de ShowMatch por varias temporadas, tuvo un romance con Tyago Griffo y varios escándalos mediáticos con otras figuras públicas. Luego decidió bajar su perfil e irse a vivir al exterior.

Estuvo varios años viviendo en México trabajando como modelo, actriz y conductora. Finamente regresó al país para volver a la televisión argentina.