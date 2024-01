Cami Mayan reveló cuál fue su reacción cuando se enteró del noviazgo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Apenas poco tiempo después del Mundial Qatar 2022, Camila Mayan y Alexis Mac Allister se volvieron noticia por su escandalosa separación. El futbolista decidió apostar por una nueva historia de amor con su amiga de la adolescencia, Ailén Cova, y causó un gran revuelo en las redes sociales. A más de un año de aquel episodio, la influencer recordó cómo fue ese duro momento.

Desde su separación de Alexis Mac Allister, Cami Mayan regresó a la Argentina y se convirtió en “la mejor amiga de internet”. La influencer fue recibida con los brazos abiertos por el público de las redes sociales, en especial en TikTok donde cosecha una gran audiencia fiel que consume minuto a minuto todo su contenido.

Cami Mayan enloqueció a todos con su hermosura desde el Caribe.

En medio de su excelente presente, Cami Mayan estuvo invitada a Rumis, el nuevo ciclo de streaming que conducen Juariu, Lizardo Ponce y Zaira Nara. Allí habló acerca de su éxito como influencer de moda y, además, se refirió a su dramática separación y cómo transitó la ruptura amorosa con Alexis Mac Allister.

Juariu fue la encargada de poner el tema sobre la mesa y le consultó si prefería no ver lo que su ex pareja pone en sus redes o si le da igual. “Me encantaría poder no ver”, admitió Cami Mayan respecto a las fotos que aparecen de Alexis Mac Allister y su nueva novia, Ailén Cova. Aunque, también confesó que tras la ruptura primero lo silenció y después lo dejó de seguir.

La alegría de Camila Mayan por el logro de Alexis Mac Allister: "Te amo, campeón". Foto: @camimayan

Todos los presentes destacaron la manera en la que Cami Mayan manejó el escándalo y lo respetuosa que fue al no hablar públicamente de la relación entre su ex y su mejor amiga, Ailén Cova. “Yo siento que mejor no meterse en esa porque si no algo te van a sacar. Además, hablar del otro...”, sostuvo.

Sin embargo, admitió que no fue nada fácil transitar la ruptura amorosa de manera pública. “Fue tremendo porque imaginate que yo estaba con mi vida tranquila y de pronto caigo acá, estoy en Intrusos y es como raro. Pero yo fingí demencia, literalmente”, recordó.

El posteo de Ailén Cova para Alexis Mac Allister.

Cami Mayan y su cambio de vida tras la separación de Alexis Mac Allister

Cami Mayan se separó de Alexis Mac Allister cuando comenzaba a dar sus primeros pasos como influencer. Pese a la polémica por el nuevo noviazgo del futbolista con su mejor amiga, Ailén Cova, ella optó por mantener el silencio. “Yo no tengo que salir a demostrar nada y está todo tan claro que... no tengo nada que decir”, sostuvo.

“Obvio que hay mil cosas, pero como que se entiende todo bastante. ¿Y qué gano yo? Prefiero hacer la mía”, aseguró respecto a evitar hacer más grande el escándalo.

ilén Cova junto a Alexis Mac Allister en 2011 (Captura de pantalla).

Además, recordó una anécdota en particular que marcó su cambio de vida. “Me acuerdo un día, fue al principio cuando recién estaba saliendo todo y yo estaba empezando a hacer mis primeras cositas en Instagram, yo estaba chocha porque más allá de todo lo feo en ese momento, estaba empezando a trabajar de lo que quería. Estaba a full en WhatsApp con mis amigos y les dije ‘yo tenía que subir unas historias, ¿qué hago? ¿Desaparezco o finjo demencia y sigo? Y me dijeron que siguiera”, señaló.

“En uno de los primeros partidos que hubo acá, yo no quería ver ni enterarme de nada. Justo era un preferiado y salí con una amiga e hice un get ready with me y le fue bárbaro”, concluyó orgullosa de la decisión que tomó.