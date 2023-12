Alexis Mac Allister y Ailén Cova se mostraron armando el arbolito de Navidad y revolucionaron las redes

Esta semana Mac Allister estuvo en la mira de todos tras compartir unas imágenes muy de entrecasa con su nueva novia Ailén Cova, mientras arman un arbolito de Navidad. La publicación se viralizó en redes y obtuvo miles de comentarios, desde apoyo a la pareja hasta de críticas por su conflicto con Cami Mayan.

El jugador de la selección nacional había sido fuertemente señalado luego de cortar con su antigua novia, Camila, con quien llevaba unos 5 años, para estar con Ailén Cova, su mejor amiga de toda la vida, con quien además se habló de rumores de infidelidad a Mayan.

Mac Allister y Ailén Cova armando su árbol de Navidad

Luego de que Alexis compartiera la imagen de su novia arreglando un árbol de estilo nevado para estas fiestas, mientras él tomaba mate, las fotos se viralizaron en las redes, cuando un usuario escribió: “Dios, lo que baitea Alexis. El tipo realmente disfruta”.

Mac Allister y Cova con su arbolito de navidad. Foto: Twitter

La publicación se llenó de comentarios, muchos de ellos, evocando a Cami Mayan, la ex de Mac Allister: “Falta el reno nomás (Cami Mayan)”, “Pensar que yo lo conocí por ser el ex de Cami Mayan”, “Mi amiga Cami Mayan no armaría así el arbolito🤓”.

Además, algunos criticaron a Ailén: “Qué onda los guantes?”, “Igual qué fantasma la mina, se vuelven millonarias y usan guantes hasta para colocar adornos jajajajaj”, “Ahora no entiendo. Si tan enamorados estaban desde chicos xq tuvo que esperar a que sea millonario para darle bola?”.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister en 2015. Foto: Instagram

Aún así, también recibieron apoyo hacia la pareja por parte de algunos fans: “El pibe que conquista a la mina que le gustaba de chico, el varón enamorado”, “Falta que ponga: ‘segunda navidad juntos’ y se convierte en mi ídolo” y “Cómo banco esta pareja, mira si vas a tener 24 años, sin hijos y no vas a poder estar con la persona que de verdad querés”.