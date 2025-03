¡Una fortuna! Se filtró la cifra millonaria en dólares que le dio Alexis Mac Allister a Cami Mayán cuando la dejó.

Uno de los escándalos más grandes en la farándula argentina en los últimos tiempos fue el de Alexis Mac Allister y Camila Mayán. Después de algunos años del conflicto que enfrentaron, se reveló la cantidad de dinero que el futbolista del Liverpool le pagó a su ex cuando se separaron.

Cabe recordar que su separación fue bastante complicada. Según relató la influencer, de un día para otro, el campeón del mundo le comunicó que ya no quería estar más con ella. Lo curioso es que, poco tiempo después, se confirmó que el mediocampista había comenzado una relación con Ailén Cova, con quien ahora espera un hijo.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister

Por otro lado, es importante destacar que Camila lo demandó. Exige una compensación económica de más de cinco millones de dólares. Según su perspectiva, al haber vivido con él durante un tiempo en Inglaterra y haber dejado atrás su propia vida, cree que le corresponde una parte de la fortuna que Alexis Mac Allister ha acumulado.

A pesar del difícil momento que atravesó en ese entonces, la influencer no se quedó con las manos vacías. La encargada de dar a conocer la información fue Yanina Latorre, quien reveló: “Él le dio una guita cuando se fue, que es lo que tenía en ese momento. Le dio 60 mil libras (casi 100 millones de pesos o 78 mil dólares)”, refiriéndose a la integrante de Luzu.

Camila Mayán reveló cómo ha avanzado su disputa legal con Alexis Mac Allister

“Está en proceso lo del tema legal, no hay nada nuevo, ojalá avanzara más rápido. Esperando. No fue show lo de las cajas y lo que faltaba por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante”, explicó Camila Mayán.

“Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores. Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que habían y las que me encontré. Está todo grabado. Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, ni lo que hace el resto, pero hay gente sí es así”.