Alexis Mac Allister cumplió 25 años y el saludo de su actual novia no pasó desapercibido. A través de su cuenta de Instagram, Ailén Cova compartió una publicación dedicada al jugador de la Selección Argentina y generó polémica. Es que en medio de su mensaje apuntó contra la ex pareja del futbolista, Cami Mayan.

El campeón del mundo causó revuelo el año pasado con su sorprendente separación. Apenas poco tiempo después del Mundial Qatar 2022, trascendió la noticia de que Alexis Mac Allister habría dejado a su pareja Cami Mayan por su mejor amiga de la infancia, Ailén Cova y estalló la polémica.

La picante indirecta de Ailén Cova a Cami Mayan en medio de su saludo a Alexis Mac Allister por su cumpleaños Foto: Instagram

Desde aquel entonces, el futbolista quedó metido en un triángulo amoroso bajo y bajo todas las miradas. Cada nueva aparición pública junto a su nueva novia genera revuelo así como también la nueva vida de Camila Mayan, quien regresó a la Argentina y ahora tiene una gran carrera como influencer.

Por su parte, Ailén Cova no se guardó nada en su reciente publicación por el cumpleaños de su novio. “Feliz cumple amor mío, te deseo toda la felicidad del mundo”, escribió. Pero eso no fue todo. Para finalizar su mensaje agregó una picante indirecta para Cami Mayan: “Ailu y Ale del pasado estarían felices, te amo”.

Además, la actual pareja del futbolista sumó varias fotos de ambos juntos, desde su infancia hasta la actualidad, aún cuando él estaba en pareja con su ex, lo cual no cayó nada bien entre los usuarios que defienden a la creadora de contenido.

La picante indirecta de Ailén Cova a Cami Mayan en medio de su saludo a Alexis Mac Allister por su cumpleaños Foto: Instagram

Cómo fue la separación entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister

Hace un tiempo, en Intrusos compartieron detalles de cómo fue la separación entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister. “El 24 de diciembre, él decidió dejarla. El motivo de la ruptura habría sido el alto perfil de la chica. ¿Y por qué le molesta que ella tenga un alto perfil? Porque habría una tercera en discordia y sería la mejor amiga de ambos”, revelaron.

Alexis Mac Allister dejó a su novia por su mejor amiga.

Si bien Camila Mayan decidió no hablar demasiado sobre el tema, al ser consultada por esta ruptura, aseguró: “Fue una traición. Todo lo que pasó nunca me lo podría haber imaginado ni en mi peor pesadilla. Nunca me hubiera imaginado tantas cosas negativas de una persona tan cercana”.