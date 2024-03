Cami Mayan reveló que Alexis Mac Allister la dejó en la calle y metió a Ailén Cova en la casa que compartían

Camila Mayan se ha convertido en una de las influencers más destacadas de la moda, luego de que se conociera su separación de Alexis Mac Allister cuando el futbolista decidió comenzar una relación con su amiga de la infancia Ailén Cova. Desde ese entonces la famosa ha recibido el apoyo de muchas personas y logró crear su propia comunidad en Instagram y TikTok.

Hace unos días, la influencer comenzó un nuevo trabajo, se sumó al programa de streaming “Patria y Familia” por Luzu Tv. Y fue allí que decidió abrir su corazón y contar cómo fue el momento en qué se enteró que en la misma casa donde ella vivía con su ex, estaba viviendo otra mujer.

Cami Mayan contó el difícil momento que pasó cuando se enteró de la nueva relación de su ex.

Cami Mayan contó cómo se enteró de la nueva relación de su ex

La pareja convivió durante tres en años en Inglaterra, donde juega Alexis. Luego de que el futbolista le planteara que se separaran, le pidió que retirara sus cosas de la casa que compartían en Brighton.

“La separación fue en persona, no por whatsapp o por teléfono. Soy dejada… Él se tenía que volver allá como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas, y me tuve que plantear qué hago… Yo estaba con el perro allá”, comenzó su relato Cami.

Alexis Mac Allister y su nueva novia Ailén Cova

“Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’ no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático’”, contó la influencer.

Luego habló de lo difícil que fue para ella estar en la misma casa que su ex: “Era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste, pero no le podía ir a decir tipo ‘che, ¿me das un abrazo?’”.

“Yo pensaba que iba a venir acá y que iba a ser todo paz para poder estar contenida con mi familia y amigos. Pero me empecé a enterar cosas que no sabía. A un mes de separarme, me llegó un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa que no era yo. Con mi perro y con mis cosas”, comentó Camila sobre la nueva relación que empezó su ex con su amiga de toda la vida.