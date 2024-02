Cami Mayan se convirtió en una de las influencers y creadoras de contenido con mayor alcance en Argentina gracias a sus videos en TikTok y sus publicaciones en Instagram. Sin embargo, también se hizo muy conocida tras su escandalosa separación de Alexis Mac Allister.

Luego de acompañar a su novio durante el Mundial Qatar 2022, la relación llegó a su fin y Cami Mayan decidió volver al país para enfocarse en sus proyectos laborales. En medio, comenzaron a circular los rumores de infidelidad y el escándalo estalló cuando Alexis Mac Allister blanqueó su relación con Ailén Cova, su mejor amiga de toda la vida.

Si bien en aquel entonces Cami Mayan decidió no hablar al respecto, ahora la influnecer hizo una contundente reflexión que no pasó desapercibida por sus seguidoras. A través de Tiktok, la morocha reveló haber dudado de la amistad que mantenía su ex con su mejor amiga, mientras ella aún estaba con el jugador.

Alexis Mac Allister junto a Ailén Cova, que habría pasado de ser su mejor amiga a novia. (Foto: instagram/alemacallister)

Apenas se supo que Cami y Alexis ya no estaban juntos, salieron a la luz varios detalles que apuntaban a Ailén Cova como la tercera en discordia, a pesar de que la mejor amiga del futbolista dejaba en las fotos de la ex pareja dándoles su apoyo.

La indirecta de Cami Mayan sobre la relación de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Desde la ruptura con Alexis Mac Allister, Cami Mayan logró potenciar sus redes sociales y comenzó a trabajar con muchas marcas de ropa como modelo. Incluso ha logrado fundar su propia colección en colaboración con una marca de bikinis.

Si bien nunca utilizó sus redes para hablar de la polémica en la que quedó involucrada para no exponer a nadie, la influencer empezó a revelar pequeños detalles mediante likes, compartidos e incluso canciones.

Cami Mayan admitió que sospechaba de la relación de Alexis Mac Allister y Ailén Cova durante su noviazgo Foto: TikTok

Así fue como Cami Mayan le tiró un palito a su ex pareja y confesó que sospechaba de la relación que mantenía con su relación con su mejor amiga. “Cuando conectas todos los cabos y te das cuentas de que no estabas loca”, se lee en uno de los videos que reposteó en TikTok como una indirecta que sus seguidoras captaron de inmediato.