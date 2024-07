La picante reacción de Cami Mayan a los dichos de la mamá de Alexis Mac Allister: “Comentarios cuchilleros”

La relación de Alexis Mac Allister y Camila Mayan culminó de la peor formar. Luego de estar juntos por cinco años, el futbolista culminó la relación para estar con Ailén Cova, su amiga de la infancia.

“La separación fue en persona, no por WhatsApp o por teléfono. Soy dejada… Él se tenía que volver allá como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas, y me tuve que plantear qué hago… Yo estaba con el perro allá”, destacó Camila Mayan sobre cómo fueron sus últimos días con el jugador.

Tras conocerse él detrás de la ruptura, han surgido diferentes posturas. Una de ellas es la de Silvina Riela, la mamá de Mac Allister, quien salió en defensa de su hijo.

“Cuando surge así todo de la otra parte, nosotros no podemos hacer nada porque habla un poco de la otra persona, de qué le pasa cuando vos te alejás. Hay una frase que dice que realmente conocés a las personas cuando se van. No hemos arremetido en nada, entendemos a la otra parte, porque entendemos el dolor y el resentimiento. Nos duele que todo eso se ligue al dinero”, aseveró Riela sobre la postura de Mayan.

Con esta acumulación de situaciones, la modelo habría dicho basta. Durante la emisión de su programa “Patria y Familia” por Luzu TV, Cami Mayan decidió mandarle una indirecta a su ex suegra.

Qué dijo Cami Mayan sobre los dichos de la mamá de Alexis Mac Allister

Todo comenzó cuando Fefe Bongiorno le preguntó a la influencer sobre a quién consideraba como víbora. Allí, destacó que la gente solía hacer cosas que rompían los códigos.

“Sí y bueno, a veces la gente hace cositas, que vos decís bueno, no debes nada, está bien, pero... Cada uno después sabe. Siento que hay códigos que a veces se rompen”, reflexionó la modelo.

Tras su respuesta, sus compañeros comenzaron a lanzar indirectas sobre las características de esa persona “víbora”. Fue en ese momento, cuando Mayan confesó que hablaba de alguien que estuvo cerca de su relación.

“Son comentarios cuchilleros que siempre fueron cuchilleros y ya lo hacen adrede. Pero bueno. Siempre fueron comentarios chot** incluso en su época de esplendor y es como bueno, dale...”, concluyó con firmeza.

Finalmente, el programa escuchó un audio de la audiencia que se refería a las suegras que defendían el accionar de sus hijos. Durante ese momento, la influencer no habló y se mostró con incomodidad.