La contundente postura de Camila Mayan tras el escándalo de Alexis Mac Allister: “Ya está”

Lo que iba a ser una fiesta de cumpleaños se convirtió en un circo mediático. Tras la celebración de Rodrigo De Paul en un boliche de Puerto Madero, una noticia revolucionó las redes: Alexis Mac Allister le habría sido infiel a su pareja actual con Rocío Robles, exbailarina del ShowMatch.

“Estaba prohibido ir con celulares, pero alguien siempre se las ingenia. Él la persiguió toda la noche. Besos, contra la pared, bailes sensuales, se fueron juntos y pasaron la noche juntos”, reveló Pepe Ochoa en “El Ejército de LAM”.

Ahora bien, tras conocerse la noticia, los usuarios han querido conocer la postura de Camila Mayan, exnovia del jugador. Fue ahí cuando Fefe Bongiorno brindó la primicia.

Cuál es la opinión de Camila Mayan sobre la polémica de su expareja

De acuerdo con el mediático, Mayan es una buena persona y ha tenido la oportunidad de conocerla. “Yo hablo con Cami todos los días, nos hicimos muy amigos, es una gran persona...”, destacó el panelista de “El Ejército de la Mañana”.

Seguido a eso, Bongiorno expresó que al preguntarle a su amiga sobre su postura, la modelo respondió que desconocía toda la situación.

“Me dijo ‘la verdad no tengo nada para decir porque no sé nada del tema, yo ya superé, él está en su vida, yo en la mía’”, reveló Fede sobre la postura de Mayan.

La modelo dejó atónitos a todos con su atuendo de gala.

Finalmente, el panelista aseguró que ya había dejado atrás su pasado con Mac Allister y que está disfrutando unos días en Europa con sus amigas.

Camila Mayan en la boda de la amiga en común que tenía con su ex. Foto: web

“Imagínate, está en Europa, tomándose sus vacaciones con sus amigas... me dijo ‘no, ya está’. Además, me dijo ‘realmente no tengo nada para decir porque no sé nada del tema, no me incumbe’”, cerro el periodista.

El comunicado del representante de Alexis Mac Allister

Desde otro aspecto, el mánager de comunicación del jugador reveló a LAM su versión de los hechos. En este sentido, aseguró que el futbolista estuvo solo durante la noche y que Rocío era una invitada directa de Rodrigo De Paul.

“Hola Ángel ¿cómo estás? Todo bien, soy Ramiro Rodríguez, prensa de Alexis Mac Allister. Te quería enviar nuestro comunicado: ¡A disposición! FAKE NEWS. Hoy están intentando instalar de manera maliciosa que Alexis Mac Allister salió con la periodista Rocío Robles de cumpleaños de Rodrigo De Paul, donde había cientos de personas del ambiente del fútbol y del espectáculo (...) La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños, estuvo invitada por él. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, recitó el mensaje del representante de prensa del jugador.