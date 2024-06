Alexis Mac Allister se defendió de las acusaciones de infidelidad y expuso a un compañero de la Selección Argentina

Alexis Mac Allister se vio envuelto en los rumores de infidelidad a su pareja Ailén Cova cuando fue al cumpleaños de Rodrigo De Paul, y según informaron en el Ejército de LAM, el futbolista se habría ido del lugar con una conocida modelo.

Ni bien estalló la polémica sobre la supuesta infidelidad el futbolista, las redes sociales se hicieron eco de la noticia, ya que Alexis Mac Allister había engañado a su expareja Cami Mayan con su pareja actual, por lo que muchos opinaron y festejaron la “infidelidad”.

Sin embargo, los protagonistas del escándalo decidieron salir a hablar y dar su versión de los hechos. En LAM mostraron los mensajes que enviaron cada uno para aclarar la situación y lo que pasó en la fiesta del cumpleaños de Rodrigo De Paul.

Qué dijeron Alexis Mac Allister y Rocío Robles del supuesto affaire

En LAM, Ángel de Brito mostró el mensaje que mandó el prensa de Alexis Mac Allister sobre la supuesta infidelidad del futbolista a su novia. “Fake news. Hoy están tratando de instalar maliciosamente que Alexis salió con la periodista Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul donde había cientos de personas del ambiente del fútbol”.

“La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, siguió leyendo Ángel. Ante esto, Ángel de Brito comentó: “O sea que me está confirmando que estuvo con Rodrigo de Paul. Le agradecemos a Ramiro Rodríguez”.

Por su parte, Rocío Robles habló con el periodista Santiago Sposato y le contó su versión de los hechos. “Me está chateando y lo voy a leer textual: ‘Fue con otro. Pero no me interesa que se sepa, estoy soltera. No vivo de mi vida privada ni lo voy a hacer’”, comentó el periodista sobre el mensaje que le envío la modelo.