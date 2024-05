El impactante look de Rodrigo De Paul de casi tres millones de pesos que se volvió viral

Rodrigo De Paul es uno de los futbolistas que forman parte de la Selección Argentina, fue campeón el mundo con el equipo de Lionel Scaloni y juega en el Atlético Madrid, en España. El futbolista siempre llamó la atención por su manera particular de vestir que genera todo tipo de reacciones.

Rodrigo es uno de los futbolistas con mayor perfil mediático, luego de su escandalosa separación de Camila Homs, y su noviazgo con Tini Stoessel. Desde el día en que se separó comenzaron a salir a la luz diferentes versiones que involucraron a la cantante, luego se separaron y cada uno retomó su camino.

No hay dudas, de que Rodrigo es fanático de la moda y de las tendencias del momento, cada vez que aparece en una foto o realiza una publicación en las redes sociales. El futbolista aparece con looks modernos y llamativos que forman parte de las mejores marcas del mundo.

El lujoso look de Rodrigo De Paul para salir a pasear

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Rodrigo aparece con un look de verano y deportivo muy relajado. El futbolista tiene un conjunto en color natural con detalles en colores que hacen juego con las zapatillas.

El look de casi tres millones de pesos de Rodrigo De Paul Foto: instagram/rodridepaul

Según la cuenta de TikTok @Thepopularlook el conjunto es de la marca Casa Blanca, la camisa manga corta tiene un valor de 1067 dólares, y el short de mismo color cuesta 775 dólares. También usó unas medias blancas de la línea Balenciaga por Adidas que tienen un valor de 210 dólares.

Por otro lado, De Paul fiel a su estilo de seguir la moda Eligio unas zapatillas blancas con detalles en verde manzana y negro que son de la línea Off White, la misma tiene un precio de 705 dólares. Por último, el futbolista combinó el outfit con un gorro similar a un piluso de la marca Off White que vale 23 dólares. En total el look del futbolista ronda los 2970 dólares, lo que equivale a 2 millones 653 mil pesos.