La terrible acusación de Charlotte Caniggia a Melody Luz por su familia: “Querías quedarte con el departamento”

Melody Luz y Alex Caniggia se reconciliaron tras unos meses separados. La pareja, que se conoció en el reality El hotel de los famosos, tuvieron una hija y tras más de dos años, se separaron. Sin embargo, volvieron a apostar al amor y confirmaron en LAM.

“Es muy importante hacer terapia, yo soy pro de eso y era algo que no me entendía y me decía que para los débiles, pero porque nunca había ido o se había sentido cómodo en ese espacio. Y ahora que va, le copa, me dice que puede hablar un montón de cosas y yo veo cambios de ese lado”, contó Melody Luz sobre Alex Caniggia en LAM.

Internaron de urgencia a la hija de Alex Caniggia y Melody Luz.

“A partir de que él empezó a estar conmigo, su imagen repuntó, pero porque soy una piba tranquila, a pesar de que me vean polémica, hago mi trabajo, vengo de una familia superamorosa, y todo eso se lo brindé a él. Por eso me sentí tan dolida (...)”, expresó la famosa sobre su relación con el mediático.

El picante ida y vuelta entre Charlotte Caniggia y Melody Luz

Desde que se reconciliaron, ambos comparten fotos de sus días en familia junto a su hija. No obstante, Melody Luz habló de su vínculo con Charlotte Caniggia, su cuñada, en el stream de Martín Cirio y fue letal.

“Lo que yo siento, que le va a caer mal, es que le hace falta terapia porque tiene muchas cosas pero no cree en terapia. Entonces se autosabotea y boicotea sus relaciones porque yo siempre la mejor con ella y de la nada me buscaba pelear, por cosas muy bolu...“, expresó sin filtros la famosa.

El descargo de Charlotte Caniggia contra Melody Luz

Luego de escuchar lo que dijo la bailarina, Charlotte salió a responder y dejó historias en contra de su cuñada. “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche”, comentó sin filtros.

El descargo de Charlotte Caniggia contra Melody Luz

“Que me mande a terapia una persona que acuso falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más“, agregó picante Charlotte.

Por último, la hija de Mariana Nannis apuntó: “Payasa sos, das asco”.