La tajante condición que le puso Melody Luz a Alex Caniggia para reconciliarse: “Tenés que...”

Alex Caniggia y Melody Luz tuvieron varias idas y venidas en su relación desde que se separaron. La bailarina comenzó un romance con Santiago del Azar, pero la semana pasada anunció el fin del noviazgo y comenzaron los rumores de reconciliación con el hijo de Mariana Nannis.

Después de que el mediático compartiera fotos de la bailarina y Venezia, la hija que tienen en común, aumentó las sospechas de que volvieron a apostar al amor. Finalmente, en LAM confirmaron su reconciliación y revelaron los motivos de la decisión.

"Es muy importante hacer terapia, yo soy pro de eso y era algo que no me entendía y me decía que para los débiles, pero porque nunca había ido o se había sentido cómodo en ese espacio. Y ahora que va, le copa, me dice que puede hablar un montón de cosas y yo veo cambios de ese lado”, expresó Melody Luz sobre Alex Caniggia.

Alex Caniggia y Melody Luz. Foto: Instagram.

“A partir de que él empezó a estar conmigo, su imagen repuntó, pero porque soy una piba tranquila, a pesar de que me vean polémica, hago mi trabajo, vengo de una familia superamorosa, y todo eso se lo brindé a él. Por eso me sentí tan dolida (...)”, agregó la bailarina sobre su relación con Alex.

Por su parte, el hijo de Mariana Nannis aseguró que estuvo mal en su separación y “bajó de peso”. La pareja se mostró enamorada y junta en el móvil de LAM.

La condición de Melody Luz para perdonar a Alex Caniggia

“Le falta pedirle perdón a Lali Espósito y es perfecto”, comentó Rocío Marengo en medio del móvil. Por lo que, la bailarina aprovechó el momento y le dijo a su pareja: “Si le pedís perdón a Lali te saco de capilla”.

“Lali, me tenés que perdonar por todo lo que dije. Te pido perdón. Me arrepiento de todo lo que dije. Ahora tomo mate”, dijo con sinceridad Alex Caniggia.

Asimismo, el mediático aprovechó para pedirle perdón a Yanina Latorre por sus cruces. “Ya está Yanina, pasado pisado”, agregó Alex con humor.