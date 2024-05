No hay vuelta atrás: el contundente gesto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel fueron una de las parejas más polémicas, desde que comenzaron los rumores, luego su romance y su posterior separación. En el año 2021 el futbolista tuvo gran popularidad en los medios de comunicación porque se había separado de Camila Homs, la madre de sus dos hijos, y su siguiente romance con la cantante.

La pareja confirmó su relación en 2022 después de varios rumores y coincidencias tanto en lugares como en prendas que usaban. Desde ese entonces vivieron con intensidad su relación y se mostraban muy enamorados, a pesar de las críticas y comentarios negativos.

Sin embargo, después de un año, la pareja anunció el fin de su relación, pero destacaron que fue en buenos términos. Incluso en más de una ocasión se especulaba con una posible reconciliación entre ellos, ya que se dejaban mensajes y likes en las publicaciones de redes sociales.

La decisión de Tini Stoessel sobre Rodrigo De Paul

Hace unas semanas, Tini lanzó su álbum “Un mechón de pelo” en el que contó su duro proceso personal y de salud mental que vivió en los últimos años. Lo que llevó a que el futbolista le dejara unas emotivas palabras por su nuevo proyecto.

Se conoció la noticia de que Tini Stoessel había dejado de seguir a Rodrigo De Paul en Instagram. Pero él por su parte, la sigue aún a ella. Este gesto llamó la atención porque hace casi un año que se separaron, y recién ahora la artista decidió no seguirlo más.

El gesto de Tini Stoessel con Rodrigo De Paul Foto: gentileza

Según contó Juan Etchegoyen en su programa por Mitre Live y en dialogo con Roberto Antolín, cronista español de espectáculos. “Tini lo dejó de seguir a Rodrigo y la gente me pregunta si acá se acabó todo. Y yo quiero decirles que no, que acá no se acabó nada”, expresó el periodista.

“Porque si a vos te da igual Rodrigo no lo dejas de seguir. Ella se ha enfadado con Rodrigo por algo que ocurrió en Ibiza”, agregó el periodista.

“Si tu no estás enamorada de esa persona y no te interesa, no lo dejas de seguir. Todavía Rodrigo le duele a Tini”, comentó el periodista sobre los rumores de que Rodrigo estaría en un romance.